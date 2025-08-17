สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกทม. ร่วมกับ สคบ. จัดโครงการ เสริมสร้างเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค (Youth Plus Consumer Protection) รุ่นที่ ๑ ปลูกฝังให้ยุวชนและเยาวชนรู้ถึงสิทธิของผู้บริโภค

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นางสาว ภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการ เสริมสร้างเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค (Youth Plus Consumer Protection) รุ่นที่ ๑
โดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ดร.ภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ รวมถึง พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดาอดีตสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการสมาพันธ์ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมมือกันจัดโครงการเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคให้กับเยาวชนซึ่งเป็นต้นกล้าพันธุ์ของการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตต่อไป ขอชื่นชม เป็นกำลังใจ และจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
ขณะที่ นางสาวภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้ยุวชนและเยาวชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจิตอาสา สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยตระหนักรู้ถึงสิทธิของผู้บริโภค ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวม ในการนี้ได้กล่าวขอบคุณมายังท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่อำนวยความสะดวก สถานที่ และวิทยากร ผ่านเวทีเสวนาและการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนรวมถึงยุวชนและเยาวชน ผ่านเวทีการถาม-ตอบ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วิทยากรและผู้ดำเนินรายการมากฝีมือและมากประสบการณ์ ดร.มนูญ วิวรรณ นางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ เป็นการเชื่อมโยงหลักปฎิบัติ ข้อกฎหมายและข้อบังคับให้กับยุวชนและเยาวชนกว่า ๘๐ คน
โดยเวทีดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนถาม-ตอบ ในหัวข้อผู้บริโภคคือใคร? และสิทธิของผู้บริโภคของฉัน นอกจากนี้ โครงการยังมีการให้ความรู้ผ่านฐานความรู้ด้านสลากสินค้าและบริการ พิจารณาข้อบ่งชี้ในสินค้าอุปโภคและบริโภคเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคแล้วจะไปที่ใด โดยจำลองสถานการณ์จริงและสินค้าจริงเป็นWork shop โดย โค้ชเป๊ป วิฑูรย์ รีวราบัณฑิต NLP Trainer Certified by American Board Of NLP (ABNLP) และโค้ชกระเต็น มนันยา ยะภิระCoach Assistant (CA) โดยยุวชนและเยาวชนทั้ง ๘๐ คน ที่ร่วมโครงการ จะได้รับวุฒิบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค