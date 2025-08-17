ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กทม.ร่วมกับ สคบ.จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภครุ่นที่ 1

เมื่อเร็วๆนี้ ณ. ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นางสาว ภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค (Youth Plus Consumer Protection) รุ่นที่ ๑ โดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ดร.ภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ รวมถึง พล.อ. วสันต์ สุริยมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ ประธานประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร รศ.ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา อดีตสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการสมาพันธ์ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมมือกันจัดโครงการเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นต้นกล้าพันธุ์ของการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตต่อไป ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจและจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
ขณะที่ นางสาวภิณญาภัค อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้ยุวชนและเยาวชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจิตอาสา สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยตระหนักรู้ถึงสิทธิของผู้บริโภค ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวม ในการนี้ได้กล่าวขอบคุณมายังท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่อำนวยความสะดวก สถานที่ และวิทยากร ผ่านเวทีเสวนาและการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนรวมถึงยุวชนและเยาวชน ผ่านเวทีการถาม-ตอบ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วิทยากรและผู้ดำเนินรายการมากฝีมือและมาก ประสบการณ์ ดร.มนูญ วิวรรณ นางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ เป็นการเชื่อมโยงหลักปฎิบัติ ข้อกฎหมายและข้อบังคับให้กับยุวชนและเยาวชนกว่า 80 คน โดยเวทีดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนถาม-ตอบ ในหัวข้อผู้บริโภคคือใคร? และสิทธิของผู้บริโภคของฉัน นอกจากนี้โครงการยังมีการให้ความรู้ ผ่านฐานความรู้ด้านสลากสิ้นค้าและบริการ พิจารณาข้อบ่งชี้ในสินค้าอุปโภคและบริโภค เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคแล้วจะไปที่ใด โดยจำลองสถานการณ์จริงและสินค้าจริงเป็น Work shop โดย โค้ชเป๊ป วิฑูรย์ รีวราบัณฑิต NLP Trainer Certified by American Board Of NLP (ABNLP) และโค้ชกระเต็น มนันยา ยะภิระ Coach Assistant (CA) โดยยุวชนและเยาวชนทั้ง 80 คน ที่ร่วมโครงการ จะได้รับวุฒิบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค