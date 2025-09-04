DPU ชวนปลุกศักยภาพ ปั้นฝันที่วาดไว้ให้เป็นจริง ด้วย Potentialigence นวัตกรรมใหม่แห่งการพัฒนาคนและตัวตน ให้พร้อมเปล่งประกายในคลิกเดียว

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง การรู้จักตัวเองจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทิศทางที่จำเป็น เพราะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผู้ที่เข้าใจศักยภาพภายในย่อมเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นคง ความเก่งในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องขององค์ความรู้ แต่ต้องก้าวไปได้เร็วควบคู่ไปกับความแม่นยำและมั่นใจในตัวตน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จึงก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษาแบบเดิม ด้วยการนำศาสตร์ "Potentialigence" หรือ "ปัญญาแห่งศักยภาพ" มาขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2568 เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญในการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ภายใต้สโลแกน "ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต" ที่มี Potentialigence Center เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเครื่องมือและออกแบบประสบการณ์เชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับการเติบโตของตัวตนอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทุกคนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของศาสตร์นี้คือ "การค้นพบตัวเองจากบทสนทนาสำคัญ" บนเว็บไซต์ https://conver.dpu.ac.th โดยทันทีคลิกก้าวเข้ามาสู่ประสบการณ์นี้ คุณจะได้พบกับเด็กน้อยแววตาใสซื่อที่เปี่ยมไปด้วยความฝันและความกังวลปะปนกัน และจากจุดนั้นเอง บทสนทนาไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จ แต่เปิดพื้นที่ให้เราเฝ้าสังเกตตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็น เหมือนหยุดเวลาเพื่อฟังเสียงภายใน ทันใดนั้น เงาของผู้ใหญ่ปรากฏขึ้น เขาไม่ได้พูดอะไร แต่บางสิ่งกลับชัดเจนขึ้นในใจ การคลิกแต่ละครั้งจึงไม่ใช่เพียงจุดเริ่มต้น แต่เป็นโอกาสให้เราได้ย้อนมองตัวเอง ตั้งคำถาม และเฝ้ารับรู้เส้นทางที่ยังรอให้เราได้ค้นพบ
แรงบันดาลใจอันล้ำลึกเบื้องหลังการสร้างสรรค์นี้ยังมาจากความเชื่อมั่นที่ว่า "โอกาสในการเติบโตยังคงมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตาม" ประสบการณ์แห่งความหวังนี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นของขวัญ เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่มีวันหมด ให้แก่ผู้คนทุกคน
เมื่อการเดินทางแห่งการสนทนาจบลง ผู้เข้าร่วมจะได้รับของขวัญพิเศษเป็นรูปดอกไม้ที่ผลิบานในใจ ซึ่งแต่ละชนิดเล่าเรื่องราวของศักยภาพในแบบที่แตกต่าง อาทิ "ทานตะวัน" เล่าเรื่องของการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่แท้จริงอย่างไม่หวั่นไหวแม้ในวันที่ยากลำบาก ด้วยกลีบดอกที่เปล่งประกายดึงดูดใจผู้คน ขณะที่ "ชมพูพันธุ์ทิพย์" เล่าเรื่องของการเติบโตอย่างมั่นคงในทุกฤดูกาล แม้ไม่ได้บานตลอดปี แต่เมื่อพร้อมจะผลิบานด้วยสีสันที่สดใสสร้างแรงบันดาลใจ หรือ “จันทร์กระจ่างฟ้า” คือไม้เลื้อยแห่งความหวัง ที่ต่อให้โลกจะปิดไร้แสง ก็สามารถเติบโตอย่างสวยงามพร้อมจะเปล่งประกายเป็นดวงจันทร์สีเหลืองที่สว่างไสว ฯลฯ
นอกเหนือจากการเดินทางค้นหาตัวตน DPU ยังมี แบบประเมินตนเองตามหลัก I-Model ที่ครอบคลุม 5 มิติสำคัญ ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) ความเข้าใจลึกซึ้ง (Insight) เจตจำนง (Intention) อิทธิพล (Influence) และการเติบโตภายใน (Inner Growth) ผ่าน "การค้นพบคำตอบแห่งการถอดรหัสตัวตน" https://answer.dpu.ac.th เพื่อเปิดประตูสู่การค้นพบความเป็นไปได้ระหว่างการเติบโต ที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาทักษะ แต่คือการเข้าถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และทำความเข้าใจตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
โดยหลังจากการทำแบบประเมินเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับเป็น “ปีกแห่งศักยภาพ” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รายงานผล แต่คือการเห็นตัวเองในแสงใหม่ และเป็นเสมือน ‘รหัสเฉพาะตัว’ ที่เผยทั้งจุดแข็งและศักยภาพ พร้อมคำแนะนำและกิจกรรมเสริมที่จะช่วยให้ทุกคนเปล่งประกายอย่างมีทิศทาง และนำความเข้าใจนั้นไปสู่แรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ
เพราะความเข้าใจตัวตนและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ซ่อนลึก อีกทั้งการอนุญาตให้ตัวเองเติบโตไม่ใช่เรื่องรอง คือรากฐานอันแข็งแกร่งในการสร้างชีวิตที่มีความหมายและคว้าทุกฝันให้เป็นจริง และที่ DPU เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า อนาคตของสังคมขึ้นอยู่กับศักยภาพที่ถูกปลุกขึ้นในวันนี้ และเมื่อศักยภาพนั้นได้เบ่งบานเต็มที่ ความงามจะไม่หยุดอยู่เพียงตัวบุคคล แต่จะเป็นแสงสว่างที่ส่องประกายแรงบันดาลใจไปทั่วโลก ช่วยให้ทุกคนสามารถคว้าฝันและเดินทางสู่อนาคตที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแท้จริง
สำหรับผู้สนใจ สามารถทดลองคุยกับตัวเองเพื่อค้นหาศักยภาพได้ที่ https://conver.dpu.ac.th และทำแบบประเมินตัวเองได้ที่ https://answer.dpu.ac.th