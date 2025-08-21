สื่อฝรั่งเศสแฉ!! "ไมเคิล อัลฟาโร" ไม่ใช่นักข่าวทำเนียบขาว แต่เป็นสแกมเมอร์

แมตต์ ฮันต์ ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว France24 ประจำประเทศไทย เผยนายไมเคิล อัลฟาโร อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวจากทำเนียบขาว แท้จริงเป็นสแกมเมอร์มีแค่ช่องยูทูบปล่อยข่าวปลอม
จากกรณีนายไมเคิล อัลฟาโร ( Michael Alfaro) ที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวจากทำเนียบขาว ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลงพื้นที่รายงานข่าวบริเวณบ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างว่าทหารไทยได้รุกล้ำดินแดน และกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกบ้านเรือนและหมู่บ้านของตนจากที่เคยเดินทางอย่างสะดวกนั้น
ล่าสุด วันนี้ (21 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “Matt Hunt“ หรือ แมตต์ ฮันต์ ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว France24 ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลฝรั่งเศส ได้อัดคลิปวิดีโอเผยถึงเรื่องราวของ นายไมเคิล อัลฟาโร (Michel Alfaro) ซึ่งอ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวจากทำเนียบขาว ระบุว่า “ เราต้องคุยกันถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ นายไมเคิล อัลฟาโร (Michel Alfaro) และนายแกรี ฟรังชี (Gary Franchi) รวมถึง The Next News Network (NNN) ที่มี “นายแกรี” เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งสามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “นักต้มตุ๋น” (Scammer) เรื่องราวที่ผ่านมาเหลวไหลสิ้นดี เพราะคนพวกนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลย
The Next News Network (NNN) ไม่ใช่สำนักข่าวเลยด้วยซ้ำ เป็นแค่ช่องบนแพลตฟอร์ท “ยูทูป” (Youtube) ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เท่านั้น นอกจากนี้ NNN เป็นช่องที่ไม่มีเว็บไซต์ และนักวิชาการจัดให้เป็นเว็บไซต์ข่าวปลอม (Fake News) และในความจริงคือพวกเขาเป็นกลุ่มที่สร้างความเกลียดชัง โดยพวกเขาหยิบยกสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา มาเล่าเรื่องในสิ่งที่พวกเขาเห็น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
นออจากนี้ “แมตต์ ฮันต์” เผยอีกว่า The Next News Network (NNN) ไม่ใช่องค์กรข่าวที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา หรือที่ไหนก็ตามเท่าที่ผมรับทราบมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทำเนียบขาว คนกลุ่มนี้จ่ายเงินเพื่อเข้าไปถ่ายรูปกับ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสรัฐฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าพวกเขามีความสำคัญ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ พวกเขามองตัวเองเป็นพระเอกในการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ และเรื่องที่พวกเขาเล่าจะได้รับการสรรเสริญหลังจากพวกเขากลับบ้าน โดยพวกเขามักใช้คำพูดที่ชวนให้ตื่นตกใจและดูเกินจริง
นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้มีอคติและเลือกข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักข่าวไม่ควรทำ เพราะนักข่าวเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับระบอบประชาธิปไตย รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ
ทั้งนี้ “แมตต์ ฮันต์” ทิ้งท้ายไว้ว่า หากสิ่งที่คนกลุ่มนี้ตั้งใจจะทำ คือ การทำงานให้กับประธานาธิบดีที่อ้างตัวว่า เป็นผู้นำแห่งสันติภาพ ซึ่งทางกัมพูชาได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพแล้ว สิ่งที่พวกเขาควรทำคือการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง แต่กลับกันสิ่งที่พวกเขาทำคือสร้างกระแสเพียงชั่วคราว สุดท้ายแล้ว พวกเขาก็จะทิ้งเรื่องนี้ไปโดยไม่สนใจว่ากัมพูชาหรือไทยจะเป็นอย่างไร รวมถึงความทุกข์ยากของผู้คนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อของคนกลุ่มนี้”
