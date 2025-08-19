xs
ชีวิต 'เจ้าหญิง’ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เจ้าหญิงอมาเลีย มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์” ใฝ่ฝันว่า เมื่อโตขึ้นพระองค์อยากเป็น “เจ้าหญิง” พระองค์เผยว่าชอบค้นตู้เสื้อผ้าของพระมารดา “พระราชินีแม็กซิมา” และหลงใหลในมงกุฎของราชวงศ์

เมื่อเจริญวัยก็ชอบคลุกคลีกับม้าและเพื่อนสนิท ทุกคนมักได้รับการต้อนรับอย่างดีที่พระราชวังฮุยส์เทนบอช ในกรุงเฮก ซึ่งมีนโยบายเปิดบ้านให้คนหนุ่มสาว เพราะพระองค์ไม่สามารถออกไปเที่ยวกลางคืนในกรุงเฮก หรืออัมสเตอร์ดัมได้เหมือนคนวัยเดียวกัน กิจกรรมส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นที่พระราชวัง

เจ้าหญิงอมาเลีย
เมื่อสองปีที่แล้ว สำนักราชวังถูกภัยคุกคามจากมาเฟียค้ายาชาวดัตช์ ทำให้เจ้าหญิงอมาเลีย และพระขนิษฐาทั้งสอง “เจ้าหญิงอเล็กเซีย” และ “เจ้าหญิงอาเรียเน” ต้องเก็บตัว พระองค์ต้องหยุดเรียนที่อัมสเตอร์ดัม และย้ายไปประทับที่มาดริด ส่วนพระขนิษฐาทั้งสอง ก็ต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดนเช่นกัน

หลังจากแก๊งมาเฟียถูกจับกุม เจ้าหญิงอมาเลียเริ่มกลับไปเข้าเรียนตามปกติ แต่ยังมีบอดี้การ์ดดูแลเข้มงวด เมื่อต้นปีนี้เป็นครั้งแรกที่พระองค์ไปงานเลี้ยงรับรองของรัฐ ในฐานะมกุฎราชกุมารี ทรงปฏิบัติภารกิจเต็มที่ แต่ก็ยังคงมองตัวเองเป็นเพียง “เด็กฝึกงาน”

เจ้าหญิงอิซาเบลลา
ฝั่ง “เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งเดนมาร์ก” พระชันษา 18 ปี เป็นอีกพระองค์ที่ตระหนักว่า ชีวิตเจ้าหญิงไม่ใช่เรื่องง่าย หลังจากไปร่วมเทศกาลดนตรี ในชุดเสื้อยืดพิมพ์อักษรที่สื่อข้อความยั่วยุ ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมชาวเดนมาร์กว่า เป็นเรื่องสมควรหรือไม่?

พระองค์เข้าร่วมเทศกาล Smukfest ที่เมืองสกันเดอร์บอร์ก พร้อมเพื่อนๆ และ พระเชษฐา “เจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก” พร้อมสวมหมวกสีส้มและเสื้อยืดพิมพ์ลายลูกศรชี้ที่มีตัวอักษรแปลว่า “ฉันอึ๊บเขาเมื่อวานนี้” ซึ่งเป็นเพลงฮิตของวง Suspekt ที่เปิดการแสดงในเทศกาล แต่คนทั่วไปเห็นแล้วกลายเป็นเรื่อง

เจ้าหญิงอิซาเบลลา
นักวิจารณ์ของเดนมาร์กโพสต์ประณามเสื้อยืดตัวนี้ “มันมีข้อจำกัด” พร้อมเตือนเจ้าหญิงกลายๆ ว่า “มันมีพันธะผูกพันต่อการเป็นสมาชิกราชวงศ์ และถึงเวลาแล้วที่ใครสักคนควรจะบอกเธอแบบนั้น”

แต่ก็มีความเห็นต่างในโลกโซเชียล “บอกได้เลยว่ายอดขายพุ่งกระฉูด บางคนถึงกับอ้างว่าเป็นเพราะเจ้าหญิงอิซาเบลลา” กลุ่มเด็กสาวที่ชอบเลียนแบบเจ้าหญิง เห็นพ้องว่า “ทำได้ดีมาก อิซาเบลลา นับถือ! มากกว่านี้ได้อีกนะ”

