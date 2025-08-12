หลุดภาพจุ๊บเจ้าชายคริสเตียนกับสาวปริศนา “เอ็มมา นายการ์ด ฟริตเซน” ไฮโซเดนมาร์ก

ข่าวฮือฮาในแวดวงกอสซิปราชวงศ์ยุโรปล่าสุด ไม่มีอะไรจะร้อนแรงเท่า การปรากฏภาพจุ๊บของ เจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กกับสาวปริศนาในงานเทศกาลดนตรี เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำเอาผู้คนตามหากันให้ควั่กว่า สาวผมยาวคนนี้คือใครกัน ที่สามารถครองใจหนุ่มโสดที่โปรไฟล์เลิศ คุณสมบัติครบที่สุดในยุโรปไปครอง
หญิงสาวปริศนาคนนี้มีชื่อว่า “เอ็มม่า นายการ์ด ฟริตเซน” วัย 21 ปี เป็นหนึ่งในแวดวงไฮโซของสังคมเดนมาร์ก เธอเป็นทายาทของนักธุรกิจดังที่เป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทแมกคินซี บริษัทที่ปรึกษาระด้บโลก ใช้ชีวิตแบบเจ็ตเซ็ต โดยเติบโตในต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ นามิเบีย ซึ่งหลายคนเชื่อกันว่า นั่นคือสถานที่ที่ทำให้คู่รักคู่นี้ได้สานสัมพันธ์กัน เพราะเจ้าชายคริสเตียน ก็ได้ไปออกค่ายทำงานอาสาที่นั่นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ว่ากันว่าทั้งคู่ปลูกต้นรักมาได้ราวปีกว่าแล้ว โดยเริ่มจากการเติบโตมาในแวดวงเพื่อนฝูงสังคมเดียวกัน ได้ทำความรู้จัก ใช้เวลาด้วยกัน ทำให้เป็นคนพิเศษของกันมาโดยที่ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรับรู้ ซึ่งสาวเอ็มม่าได้ไปร่วมงานวันเกิด 18 ปีของเจ้าหญิงอิซาเบลล่า น้องสาวของเจ้าชายคริสเตียนอีกด้วย เป็นสัญญาณให้เห็นว่า ราชวงศ์เปิดกว้างกับความรักครั้งนี้
แถมยังมีข่าวว่า เธอได้ไปร่วมทริปเที่ยวอิบิซ่ากับเจ้าชายคริสเตียนครั้งที่ผ่านมา ที่ว่ากันว่ามีแต่บรรดาเพื่อนสนิท และคนวงในแบบสุดๆ เท่านั้น ด้วยหลักฐานต่างๆ นี้ ถึงแม้ทางราชวงศ์จะไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ แต่หลายคนเชื่อว่า นี่แหละคือสาวสามัญชนที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เดนมาร์ก ตามรอยเจ้าหญิงแมรี่