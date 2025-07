“วิลเลียม จาฏามระ” ร่วมยินดีแฟนสาว “มิลลี สุจริตกุล” เรียนจบ

ปลูกต้นรักและสวีทกันมานาน สำหรับไฮโซลูกครึ่งหล่อสวยระดับพระเอก-นางเอกหนังเลยก็ว่าได้ “วิลเลียม-จิรสิทธิ์ จาฏามระ” กับ “มิลลี สุจริตกุล” ล่าสุด หนุ่มวิลโพสต์รูปคู่ร่วมแสดงความยินดีที่มิลลี่แฟนสาวเรียนจบปริญญาโท ด้านทันตแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก

สำหรับหนุ่มวิลเป็นลูกชายคนเดียวของ “รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ” หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับ “คุณหญิงฟิโนล่า จาฎามระ” ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและสภา กาชาดไทย และอดีตอาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากหนุ่มวิลเรียนกฎหมายอยู่ที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (The London School of Economics and Political Science : LSE) ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางสายสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ อันดับ 1 ในสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรป แล้วไปเรียนต่อนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ สถาบันฝึกสอนทางการทหารที่มีชื่อเสียงของกองทัพสหราชอาณาจักร ปัจจุบันรับราชการในกองพันที่ 1 ของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ The Grenadier Guards แห่งกองทัพบกสหราชอาณาจักร

Cr.Willchatamra