ปากีสถานเล็งใช้บิทคอยน์ เป็นทุนสำรองประเทศ ดัน DeFi สร้างผลตอบแทน ตั้งเป้าหมายคือผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล

"บิลาล บิน ซาคิบ" รัฐมนตรีคริปโตฯ และซีอีโอของสภาคริปโตฯ ปากีสถาน ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยการประกาศบนเวที Bitcoin 2025 ว่าประเทศจะจัดตั้ง "กองทุนสำรองบิทคอยน์แห่งชาติ"ซาคิบเปิดเผยกับนิตยสารว่า การหารือกับ "ไมเคิล เซย์เลอร์" ประธานบริหารของ MicroStrategy ได้ทำให้เขามั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้มากยิ่งขึ้น ซาคิบกล่าวว่า แม้เขาจะหลงใหลใน Bitcoin มาก่อนแล้ว แต่การพูดคุยกับเซย์เลอร์ทำให้เขารู้สึกกระปรี้กระเปร่าราวกับถูก "Orange-Pilled" (สำนวนที่ใช้เรียกการเปลี่ยนทัศนคติมาเชื่อมั่นใน Bitcoin อย่างแรงกล้า) อีกครั้ง“ยอดเยี่ยมมาก เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น เป็นคนสำคัญสำหรับวงการนี้ และสำหรับ Bitcoin” บัณฑิตจาก London School of Economics กล่าว และในขณะที่ MicroStrategy มอบผลตอบแทนให้กับผู้ถือครองที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของราคา BTC แต่ซาคิบเปิดเผยว่า ปากีสถานวางแผนที่จะเพิ่มการถือครอง Bitcoin ด้วยผลตอบแทนที่ได้จากโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)ซาคิบ วัย 34 ปี รู้สึกตื่นเต้นกับการพูดคุยในครั้งนั้นมาก จนไม่นานหลังจากนั้น เขาก็ได้เชิญเซย์เลอร์มายังปากีสถาน สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลังจากการประชุมที่เวกัส ระหว่างการสนทนาทาง Zoom ในเดือนมิถุนายน ซาคิบได้พูดคุยกับเซย์เลอร์อีกครั้ง คราวนี้เขายังได้นำ "มูฮัมหมัด ออรังเซบ" รัฐมนตรีคลังของปากีสถาน มาร่วมวงด้วย และทั้งคู่ได้เชิญเซย์เลอร์ให้มารับตำแหน่งที่ปรึกษาสำหรับ "กองทุน Bitcoin สำรองเชิงกลยุทธ์" ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นของประเทศการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสองเดือนหลังจากที่ "ฉางเผิง จ้าว" (CZ) อดีตซีอีโอของ Binance ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาไปก่อนหน้า ซาคิบยังกล่าวว่า นอกเหนือจากเซย์เลอร์ เขายังได้พูดคุยที่น่าจดจำกับ "บร็อก เพียร์ซ" นักลงทุนร่วมทุนคริปโตฯ และอดีตผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงได้พบกับนักการเมืองสหรัฐฯ ที่กำลังทำงานด้านกฎหมายคริปโตฯ“ผมคิดว่า Bitcoin Vegas ไม่ใช่แค่การประชุม แต่มันคือการประกาศจุดยืน” เขากล่าว “มันเป็นการรวมตัวกันของผู้บุกเบิก ผู้ที่เชื่อมั่นในเสรีภาพทางการเงิน ผู้ที่เชื่อมั่นในการสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากขึ้น” เขากล่าวเสริมว่า “โดยปกติ คุณจะเห็นคนจากภาคเอกชน แต่คุณพูดถูกที่ว่า รองประธานาธิบดีก็อยู่ที่นั่น และมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลจำนวนมากด้วย”คุณอาจคิดว่าซาคิบต้องพักผ่อนหลังจากสัปดาห์ที่บ้าคลั่งในลาสเวกัส แต่เพียงไม่กี่วันต่อมา เขาก็อยู่ที่ทำเนียบขาวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เขาได้พบกับ "โรเบิร์ต “โบ” ไฮน์ส" ผู้อำนวยการบริหารสภาสินทรัพย์ดิจิทัลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวซาคิบกล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของปากีสถานในทำเนียบขาวในฐานะ "ประเทศที่มองไปข้างหน้า ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และไม่กลัวที่จะมีส่วนร่วมในพื้นที่การเงินใหม่นี้" เขาได้หารือกับไฮน์สเกี่ยวกับกองทุน Bitcoin สำรอง โครงสร้างพื้นฐาน Stablecoin และ "การสร้างสะพานเชื่อม" ระหว่างนวัตกรรมของสหรัฐฯ กับเยาวชนปากีสถาน เนื่องจากปากีสถานมีตลาดฟรีแลนซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก“เราต้องการเรียนรู้กรอบการทำงานที่แตกต่างกันจากสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า Wallet หรือกฎหมาย Genius Coin” เขากล่าวเสริมว่า ทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ “เรากำลังมองไปที่สหรัฐฯ เพราะพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่เรา แต่เป็นทั้งโลก”ซาคิบเข้าสู่วงการคริปโตฯ เมื่อแปดปีก่อน เมื่อเขาเปิดตัว Web3Pak ซึ่งเป็นชุมชนคริปโตฯ ที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถาน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ซาคิบไม่ใช่แค่ "ขาใหญ่คริปโตฯ" ทั่วไป ในปี 2567 เขาได้รับเกียรติให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE (Member of the Order of the British Empire) จากเจ้าหญิงแอนน์และสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เพื่อยกย่องผลงานของเขาในโครงการ One Million Meals ในสหราชอาณาจักรช่วงโควิด-19ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เข้ารับตำแหน่งซีอีโอของสภาคริปโตฯ ปากีสถาน ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงการคริปโตฯ ในปากีสถานให้มีประสิทธิภาพ “มันกลายเป็นการดำเนินงานแบบหน้าต่างเดียวเพื่อเร่งรัดคริปโตฯ ในปากีสถาน เพราะก่อนหน้านี้มีการทำงานแยกส่วนกัน” เขากล่าวอธิบาย “เราต้องการนำทุกอย่างมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานแบบหน้าต่างเดียว” ซาคิบกล่าวเสริมว่า สภาดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีคลัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานสภา ผู้ว่าการธนาคารกลาง และประธาน ก.ล.ต.เพียงสองเดือนต่อมาในเดือนพฤษภาคม ซาคิบก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ ของปากีสถาน ได้แต่งตั้งซาคิบเป็นผู้ช่วยพิเศษนายกรัฐมนตรีด้านคริปโตฯ และบล็อกเชน หลังจากที่เขาประกาศแผนการสำหรับกองทุน Bitcoin สำรองเชิงกลยุทธ์ “บทบาทของผมได้รับการยกระดับเป็นผู้ช่วยพิเศษนายกรัฐมนตรีด้านคริปโตฯ และบล็อกเชน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเทียบเท่ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่ง ผมคิดว่านี่เป็นกระทรวงเดียวในโลกในปัจจุบันสำหรับคริปโตฯ และบล็อกเชน”เช่นเดียวกับสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin สำรองเชิงกลยุทธ์ของปากีสถานจะใช้ Bitcoin ที่ยึดได้จากกิจกรรมทางอาชญากรรม ซึ่ง "เพียงแค่นอนนิ่งๆ อยู่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย" ซาคิบได้ยุติข่าวลือที่ว่าปากีสถานจะแซงหน้าสหรัฐฯ "แซมซัน โมว" ผู้ก่อตั้ง Jan3 เคยกล่าวกับนิตยสารว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดหา Bitcoin สำหรับกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ มิฉะนั้นปากีสถานอาจแซงหน้าไปได้ แต่ซาคิบกล่าวว่า ประเทศไม่ได้เป็นผู้ซื้ออย่างแข็งขันเช่นกัน“คุณรู้ไหมว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง ตอนนี้เรามีนโยบายงบประมาณเป็นกลางสำหรับ Wallet” เขากล่าว ซาคิบระบุว่า ขั้นตอนต่อไปคือการจัดตั้ง Wallet สำหรับ Bitcoin และนำไปใช้ใน DeFi เพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income “เราจะนำ Bitcoin ของเราไปใช้ใน DeFi เพื่อให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนจากมันได้”ขณะเดียวกันประเทศยังมีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจการขุด Bitcoin ด้วย ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลปากีสถานประกาศว่าได้จัดสรรพลังงานส่วนเกิน 2,000 เมกะวัตต์ สำหรับการขุด Bitcoin และศูนย์ปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ “ทั้งหมดนี้ได้ถูกนำมารวมกัน เพราะมีเจตจำนงทางการเมืองอย่างมากที่จะผลักดันเรื่องนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าปากีสถานจะเป็นผู้นำในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่”“เราต้องการดำเนินการอย่างช้าๆ ด้วยวิธีที่ลดความเสี่ยงลงให้มากที่สุด” เขากล่าวเสริม ความพยายามของประเทศไม่เป็นที่สังเกตจากส่วนอื่นๆ ของโลกไม่ได้ ปากีสถานได้รับการจัดอันดับที่ 9 ใน Chainalysis' 2024 Global Crypto Adoption Indexนอกจากนี้ซาคิบกำลังสนับสนุนให้เยาวชนในปัจจุบันทำหน้าที่ของตน โดยการ "Orange-Pilled" ผู้นำทางการเมืองของประเทศตน โดยเสริมว่าโชคร้ายที่นักการเมืองรุ่น "เบบี้บูมเมอร์" ยังคงยึดติดกับมุมมองแบบเก่าเกี่ยวกับคริปโตฯ “ผมคิดว่าปัญหาเดียวคือผู้มีอำนาจ เนื่องจากอายุของพวกเขา ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศนี้จริงๆ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงยังห่างไกล” เขากล่าว “มันง่ายกว่าที่จะบอกว่าไม่ และไม่มีใครติดคุกเพราะใช้ Microsoft Office ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการเล่นอย่างปลอดภัย”ทั้งนี้ซาคิบยังได้เรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกจัดตั้งคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล “นี่คือความจริง นี่คืออุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด” เขากล่าว “เยาวชนในประเทศอื่นๆ ควรจะรณรงค์ ล็อบบี้ และกดดันผู้มีอำนาจตัดสินใจให้เชื่อว่านี่คืออนาคตของการเงิน และพวกเขาควรจะแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” เขากล่าวปิดท้ายอย่างไรก็ตามแผนการอันทะเยอทะยานของปากีสถานนี้ ไม่ใช่แค่การลงทุนในคริปโตฯ แต่คือการประกาศตัวเป็น "ผู้เล่นคนสำคัญ" ในเวทีเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ที่กำลังสั่นคลอนแนวคิดการเงินแบบดั้งเดิม และอาจสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับประเทศอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้!