อบาคัส ดิจิทัล ตั้ง “ทับขวัญ หอมจำปา” รักษาการ CEO

ก่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กร นายทับขวัญดำรงตำแหน่ง Chief Strategy Officer รับผิดชอบการวางกลยุทธ์ระดับองค์กร ทั้งด้านการเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายด้าน อาทิ การได้รับรางวัล Prime Minister’s Awards 2024 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากภาครัฐ และการติดโผ Forbes Asia 100 to Watch 2023 ที่สะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นผู้นำด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็ง จนทำให้อบาคัส ดิจิทัล กลายเป็น Tech Startup รายเดียวที่ได้รับรางวัล Future Trends Awards 2025 ในสาขาองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานสายเทคโนโลยี ซึ่งเสริมภาพความสำเร็จขององค์กรทั้งในมิติของการเติบโตเชิงธุรกิจและการบริหารคนอย่างยั่งยืนโดยในบทบาทใหม่นายทับขวัญยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อยอดภารกิจสำคัญในการเปิดโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่มีเครดิตน้อยและเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ ผ่านแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ (Money Thunder) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 4 ล้านราย และมียอดปล่อยสินเชื่อสะสมมากกว่า 24,000 ล้านบาทสำหรับปี 2568 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำไรเป็น 2 เท่าจากปีก่อนหน้า แม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและท้าทาย บริษัทก็ยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมอัตราหนี้เสีย (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำอนึ่ง นายทับขวัญมีประสบการณ์ในภาคการเงินและเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคยร่วมงานกับ J.P. Morgan ประเทศสิงคโปร์ ในฝ่ายตลาดทุน (Equity Capital Markets) ซึ่งมีบทบาทในการระดมทุนรวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัทชั้นนำในภูมิภาคด้านการศึกษา นายทับขวัญ เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Yale University และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก London School of Economics and Political Science (LSE)