CIMw-DPU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณบดีนำทีมติวเข้ม 'ทักษะมนุษย์' ปลุกศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุค AI

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ ติวเข้ม 'Human Skills' แพทย์รุ่นใหม่บัณฑิตคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือโลกอนาคต
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทักษะมนุษย์" (Human Skills) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยมี ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน และพัฒนาสู่การเป็นประชากรคุณภาพของสังคม ณ Town Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยคณบดีได้แนะนำตัวท่านเองในฐานะ “พี่หมอมาศ” พร้อมเปิดใจเล่าประสบการณ์ตรงที่สะท้อนถึงแนวโน้มด้านสุขภาพของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่กลับมีผลโดยตรงต่อศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนา
โดยเฉพาะในยุคที่ AI ก้าวล้ำไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสามารถที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ความรู้เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว ในคลาสนี้จึงไม่ได้พูดถึงแค่ทักษะ แต่เป็นคลาสที่ผสมผสานแนวคิด Creative Thinking เพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาให้มีจุดมุ่งหมายในการเรียนและชีวิตในอนาคต เมื่อเผชิญกับแรงกระแทกจากโลกภายนอก
ผศ.นพ. มาศ ยังอธิบายถึง “Technical skill คือ ส่วนหนึ่ง ….. Thinking skill คือ ส่วนหนึ่ง แต่ Human skill จะทำให้เราไปไกลกว่าคนที่มี Technical skill และ Thinking skill เหมือนเรา” พร้อมชี้ถึงหัวใจสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครสอนอีกแล้ว และไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการลงมือทำจริง ฝึกคิด ฝึกฟัง และฝึกอยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
อีกหนึ่งในแก่นหลักที่สำคัญที่ ผศ.นพ. มาศ ถ่ายทอดในคลาสอีกก็คือ แนวคิดของ “มิสเตอร์ชนะ” (Mr. Winner) และ “มิสเตอร์แพ้” (Mr. Loser) เพื่อสะท้อนการเลือกวิธีคิดและการตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิต โดยคณบดีอธิบายเปรียบเทียบว่า หากชีวิตเผชิญพายุ มนุษย์ที่แข็งกระด้างแล้วหักลง เปรียบได้กับการเป็นผู้แพ้ แต่หากเราโอนอ่อนตาม “ความยืดหยุ่นนั้นจะสามารถต้านทานกระแสพายุจนฟ้าสงบและสดใสได้ในที่สุด เพราะเรานี่แหละคือผู้นำสถานการณ์” ดังนั้น เมื่อมีใคร “A1” (พลังลบ) ใส่เรา เราไม่ควร “A1” กลับไป เพราะนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุม “วิศวกรในสมอง” ของเราได้
ผศ.นพ. มาศ ยังกระตุ้นให้นักศึกษา กล้าที่จะเป็น 3% ของคนในสังคม ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนทั่วไป 97% ที่มักจะคิดลบหรือมีนิสัยแบบเดิมๆ โดยระบุว่า "การที่เราทำอะไรผิด หรือแปลก แตกต่างจากเดิมๆ แตกต่างไปจากคนอื่น ไม่ได้แปลว่าเราจะทำผิดเสมอไป" และเปรียบเทียบว่า การเลือกสิ่งดีๆ ให้สมองก็เหมือนกับการเลือกอาหารสะอาดให้ร่างกาย “หากเราใส่พลังลบเข้าไป เราก็จะรู้สึกห่อเหี่ยว แต่หากใส่พลังบวก เราก็จะรู้สึกมีพลัง” นักศึกษาจึงควรระมัดระวังการเสพสื่อโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยพลังงานลบ
คณบดียังได้เตือนถึง “Intelligent trap” หรือหลุมพรางของความฉลาด ที่มักใช้ความฉลาดในเชิงทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ที่ติดกับดักขาด Human skill และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ช้า พร้อมเน้นย้ำว่า “การใส่ใจผู้คนอย่างแท้จริงคือสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จเหนือกว่าคนอื่น” ขณะที่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คณบดี อธิบายว่า เป็นความสามารถในการคิดที่ดูเหมือนคนอื่น แต่แตกต่างออกไปเล็กน้อยและสร้างประโยชน์ได้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างคุณเขื่อนที่ตอบโต้คอมเมนต์เชิงลบ ด้วยคำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและความรัก ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติที่ดี
ในช่วงท้าย ผศ.นพ. มาศ กล่าวสรุปว่า การจะพัฒนา “Human skill” ให้แข็งแกร่งนั้น ต้อง “ฝึกชื่นชมคนอื่นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ฝึกขอบคุณ ขอบคุณพูดบ่อยๆ ขอโทษได้เลยครับ พูดบ่อยๆ” และ “พูดอะไร เขียนอะไร โพสต์อะไร คิดก่อนทำ ฟังคนอื่น อดทน” เพราะสิ่งเหล่านี้คือพลังที่เข้าสู่ตัวเราและจะทำให้เราแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยคนที่มี Human skill ที่ดี จะเลือกใช้มิสเตอร์ชนะทำงานอยู่ตลอดเวลา
และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์รวมของนักศึกษา วิทยาลัยฯ มีแผนเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเชิงบูรณาการในช่วงปลายปีนี้ โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจะคอยให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการใช้ชีวิต ซึ่งบางส่วนจะไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพความสามารถทางดนตรี ด้วยการขึ้นไปร้องเพลงร่วมกันทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ก่อนจะจากลาด้วยความประทับใจและความใกล้ชิดระหว่างคณบดีและนักศึกษา นำบทเรียนในวันนี้เป็นพลังภายในของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมกับเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สมกับที่ว่า DPU นั้นมีศาสตร์ Potentialigence ซึ่งเป็นศาสตร์ในการค้นหาศักยภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้น 3 ขั้นตอนคือ การค้นหา พัฒนา และปลดปล่อยศักยภาพของแต่ละบุคคล