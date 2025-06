รัฐบาลชู กยศ. Expo สร้างอนาคต ผนึกพลังทุกภาคส่วน สร้างโอกาสการศึกษา-อาชีพ สู่ตลาดแรงงาน

วันนี้ (22 มิ.ย.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “กยศ. Expo สร้างโอกาส สร้างอนาคต” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยภายในงานพบกับกิจกรรมที่หลากหลายครบทั้งความรู้ แนะแนว และโอกาสในสายอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการจัดงาน “กยศ. Expo สร้างโอกาส สร้างอนาคต” ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนไทยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ จุดบริการ One Stop Service ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. การชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ และบูทกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งสถานศึกษากว่า 20 แห่งร่วมแนะแนวการศึกษาในด้านต่างๆ และหลักสูตร Reskill & Upskill เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่นอกจากนี้ ยังมีบูทรับสมัครงานจากองค์กรที่เปิดโอกาสในการสมัครงานและฝึกงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมฟัง Special Talk “ปลดล็อกทักษะ การเรียนรู้ดิจิทัลแห่งอนาคต (Unlocking Digital Learning Skills for the Future)” เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และทำงานในยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในอนาคต“รัฐบาลขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงาน “กยศ. สร้างโอกาส สร้างอนาคต” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th”“รัฐบาลขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง “สังคมแห่งโอกาส” ผ่านการสนับสนุนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต เพื่อให้คนไทยทุกคนมีเครื่องมือในการยืนหยัดอย่างมั่นคงในยุคเปลี่ยนผ่าน พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นใจ” นางสาวศศิกานต์ กล่าว