“เมเปิ้ล พัชชุดาญ์” ฉลองครบรอบ 2 ปี VELA’ The Creation Studio สตูดิโอหนึ่งเดียวในไทยที่มี 22 ฉากสตู ลงทุนกว่า 20 ล้าน

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงนานกว่า 16 ปี ล่าสุด “เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์” ได้เดินหน้าสู่การเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัว พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปี ของธุรกิจ VELA’ภายใต้คอนเซปต์ “The Creation Studio” เพื่อยกระดับการเป็นสตูดิโอที่ครบวงจร และเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์การถ่าย “Fashion Shoot” อย่างแท้จริง โดยการลงทุนครั้งนี้สูงกว่า 20 ล้านบาท จัดเต็มด้วยฉากแบบ Cinematic ถึง 22 ฉาก
เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กล่าวว่า “ VELA’ ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการถ่ายภาพ แต่เรามองตัวเองเป็น The Creative Platform ที่พร้อมรองรับการสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่น แคมเปญโฆษณา หรือคอนเทนต์ส่วนตัว VELA’ โฉมใหม่ นำเสนอพื้นที่โปรดักชันครบวงจรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (โฆษณา, MV ,ภาพยนตร์ และ EVENT) โดยมาพร้อมห้อง Studio ขนาดกลาง (Moon Light) ที่มีฉากสโลปยาว 8 เมตร และขนาดใหญ่ (Lunar) ซึ่งมาพร้อมระบบซัพเสียงแบบ noise acoustic ระดับ concert hall ทั้ง 2 ห้อง อีกทั้งฉากแบบ Cinematic มากถึง 22 ฉากที่ออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการถ่าย Fashion Shoot ถึง 4 โซนหลัก ได้แก่
• SIGNATURE – หรูหรา อลังการ รายละเอียดแน่น
• BRONZE – บรรยากาศสดใส มีชีวิตชีวา เหมาะกับแนววัยรุ่น
• SILVER – แฟนตาซี มีลูกเล่น สร้างบรรยากาศเหนือจริง
• GOLD – มินิมอล เรียบเท่ มีสไตล์
“อีกหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการคัมแบ็กในครั้งนี้คือฉาก ‘CLOUD HEAVEN’ ซึ่งอยู่ในโซน SIGNATURE โดยออกแบบใหม่ ที่มีขนาดกว้างถึง 7 เมตร สามารถรองรับการถ่ายทำระดับโปรดักชัน นอกจากนั้นความโดดเด่นด้านฉากถ่ายทำ VELA’ ยังให้บริการแบบ One-stop Fashion Shoot ครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งสไตลิสต์ที่เข้าใจเทรนด์แฟชั่น และสามารถดีไซน์ลุคให้เหมาะกับบุคลิก ช่างแต่งหน้า-ทำผม ระดับแนวหน้า ที่มีประสบการณ์กับงานแฟชั่นและคอมเมอร์เชียล แอ็กติ้งโค้ชที่ช่วยแนะนำโพสต์และการแสดงออกหน้ากล้องอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมรองรับลูกค้าทั่วไป แบรนด์แฟชั่น อินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงโปรดักชันเฮาส์ที่ต้องการพื้นที่พร้อมใช้งาน”
“ทุกวันนี้ภาพถ่ายไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่คือการสื่อสารตัวตน และสร้างมูลค่าทางธุรกิจ VELA’ – The Creation Studio จึงตั้งใจเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองอย่างมีระดับ” – เมเปิ้ล กล่าวปิดท้าย
ช่องทาง Social Media เปิ้ล พัชชุดาญ์ อินสตราแกรม : maples_s / ช่องทางของทาง VELA’ - The Creation Studio สามารถคลิกได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/velastudio.th/