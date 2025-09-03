AWC เปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ จุดประกายแรงบันดาลใจผ่านฟูดเลานจ์ ใน 8 โครงการในเครือทั่วประเทศ กับแคมเปญ “AWC FOOD LOUNGE: LIVE INSPIRED”

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ชวนสายกินและสายไลฟ์สไตล์มาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยใหม่กับแคมเปญ “AWC Food Lounge: Live Inspired” ที่จะเปลี่ยนทุกมื้ออาหารให้กลายเป็นแรงบันดาลใจสุดสร้างสรรค์ตลอดเดือนกันยายน 2568 นี้ ณ ฟูดเลานจ์ใน 8 ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานในเครือทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, เกทเวย์ เอกมัย, เกทเวย์ แอท บางซื่อ, พันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่, ลาซาล อเวนิว, ฟีนิกซ์, และอาคาร “เอ็มไพร์”
ด้วยการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Live Inspired” ภายในฟูดเลานจ์ของ AWC ที่สร้างสรรค์ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับประทานอาหาร แต่ยังได้รับการรังสรรค์ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ผสานคุณภาพจากอาหารเลิศรสจากกว่า 200 ร้านอาหารดัง ควบคู่กับบรรยากาศสุดพิเศษที่ช่วยเติมเต็มทุกโมเมนต์ได้อย่างน่าประทับใจ ตั้งแต่บรรยากาศภายในฟูดเลานจ์ รวมถึงวัตถุดิบท้องถิ่นที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการนำเสนอจานอาหารที่ชวนให้ลิ้มลอง
ห้ามพลาดกับไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดแคมเปญ
•เมนูแห่งแรงบันดาลใจ: รวบรวมรสชาติความอร่อยกับหลากหลายเมนูสุดครีเอทีฟจากร้านอาหารชั้นนำ ไปกับศูนย์การค้าภายในเครือ และอาคารสำนักงานใจกลางเมืองอย่าง อาคาร “เอ็มไพร์”
•Flash Deal Exclusive: โปรโมชั่นสุดเซอร์ไพรส์ ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่น 1 แถม 1 และชุดเมนูราคาพิเศษจำกัดเฉพาะช่วงเวลา
•สิทธิประโยชน์เหนือระดับกับ KTC: ส่วนลดและดีลพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
ไม่ว่าจะมากับเพื่อน ครอบครัว หรือจะมานั่งชิลล์คนเดียว ทุกมื้อในฟูดเลานจ์ภายในโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, เกทเวย์ เอกมัย, เกทเวย์ แอท บางซื่อ, พันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่, ลาซาล อเวนิว, ฟีนิกซ์, และ อาคาร “เอ็มไพร์” จะกลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ทำให้การใช้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram ของแต่ละศูนย์การค้าและอาคาร “เอ็มไพร์” พร้อมร่วมแชร์โมเมนต์แห่งแรงบันดาลใจผ่านแฮชแท็ก #LiveInspiredAWC #AWCFoodLounge ทางโซเชียลมีเดีย