เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ร่วมเปิดงาน รักเธอประเทศไทย

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมด้วย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล ไปรษณีย์ไทย และ ผศ.พันเอกหญิง พญ.ภิรดี สุวรรณภักดี หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมเปิดงาน รักเธอประเทศไทย วันนี้-28 ส.ค. 68 โดยมี อิทธิพล บุญนา, มานพ สันธิโยธิน, ชูพันธ์ แบ่งลาภ, ชยาดา กัลยาณมิตร และคิม โญฮวัน ร่วมงาน ณ เอเทรียม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย กำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบผลิตภัณฑ์ S&P แด่กองทัพบก รวมมูลค่า 300,960 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทหารและพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งจาก นพพล ชูกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังทหารและประชาชนในศูนย์พักพิงได้อย่างทั่วถึง
บจก.เพนเทล (ประเทศไทย) จัดงาน “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55” (The 55th International Children’s Art Exhibition) ซึ่งปีนี้เยาวชนไทยคว้ารางวัลจากการประกวด ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ถึง 116 รางวัล จากผลงาน 41 ประเทศที่ส่งเข้าประกวด 36,492 ชิ้น รวมถึงรางวัลสูงสุดแห่งปี Japanese Foreign Minister’s Award โดยจะมีพิธีมอบรางวัล 23 ส.ค. 68 ณ เวลา 13.00 น.ณ ลานกิจกรรมชั้น M เกทเวย์ เอกมัย แสดงผลงาน 26 ส.ค.-7 ก.ย. 68 ชั้น 3 หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพ
