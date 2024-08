โบว์-เมลดา สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่น้องๆ คนเก่งที่คว้ารางวัล การประกวดศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 54 จากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนไทย จัดงาน “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 54” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 54 โดยรวบรวมผลงานภาพวาดของเยาวชนไทยคนเก่ง พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆ จากโครงการประกวดศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 54 (54th International Children’s Art Exhibition) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากการประกวด 35 ประเทศทั่วโลก รวมผลงานกว่า 37,517 ชิ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น M ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากครอบครัวเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พร้อมทั้งผลงานของน้องๆ คนเก่งมากมาย โดยมีนักแสดงสาวสวยมากความสามารถโบว์-เมลดา สุศรี โชว์ เสียงใสในเพลงแฟนผมน่ารักที่เรียกเสียงกรี๊ดดังไปทั่วงาน และสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรม “Express Yourself by Pentel Arts” ระบายสีแผ่นภาพจิ๊กซอ กับน้องๆผู้โชคดี โดยสาวโบว์ได้แชร์แรงบันดาลใจ ในการทำตามความฝัน พร้อมให้กำลังใจกับน้องๆ ว่า “อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นใจตนเอง มีความฝันที่ชัดเจน ในการทำงานศิลปะถือเป็นการทำสมาธิที่ดีมากๆ อย่างหนึ่ง อยากให้น้องๆตั้งใจทำในสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ทำ อย่าคาดหวังหรือกดดันตัวเองมากเกินไป ถ้าเราไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่ ทุกๆผลงานถ้าเราทำแล้ว มีความสุข และรู้สึกกับมัน มันก็คือผลงานที่ดีที่สุดของเรา เพราะศิลปะคือความเป็นอิสระของการได้แสดงออกในความเป็นตัวเอง หรือ Express yourself นั่นเอง”โดยปีนี้เยาวชนไทยให้ความสนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดกว่า 2,090 ภาพ จากทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลสูงสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Foreign Minister’s Award) 1 รางวัล, รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม (Supreme Gold Award) 4 รางวัล, รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) 14 รางวัล, รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) 19รางวัล, รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) 25 รางวัล และรางวัลชมเชย (Pentel Award) 38 รางวัลร่วมเปิดโลกแห่งจินตนาการไปพร้อมกับผลงานศิลปะของเยาวชนไทยคนเก่งได้ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 ณ ชั้น 4 หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ เข้าชม สอบถามเพิ่มเติม Facebook : Pentel (Thailand) หรือโทร. 02-261-8285