“เฌอปราง” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ในงาน นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น จัดงาน “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55” (The 55th International Children’s Art Exhibition) ภายใต้ธีม“Reimagine Your World” — จินตนาการสร้างโลกใหม่ ด้วยมือคุณ โดยปีนี้ เด็กไทยโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์จนคว้ารางวัล จากการประกวด ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นถึง 116 รางวัล จากผลงานกว่า 36,492 ชิ้น จาก 41 ประเทศทั่วโลก รวมถึงรางวัลสูงสุดอันทรงเกียรติ Japanese Foreign Minister’s Awardที่ยืนยันว่าเยาวชนไทยสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างาม ณ ลานกิจกรรมชั้น M ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย
บรรยากาศในวันมอบรางวัลเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของครอบครัวผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเพลิดเพลินผลงานของน้องๆ คนเก่งมากมาย โดยมีศิลปินและนักแสดงสาวสวย “เฌอปราง อารีย์กุล” ที่มาโชว์เสียงใสๆในเพลง “จังหวะตกหลุมรัก” สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากและร่วมกิจกรรม “ออกแบบโลกจินตนาการ กับพี่เฌอปราง” ร่วมกับน้องๆผู้โชคดี โดยแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบและลงสีรูปต่อจากภาพที่กำหนด จากนั้นสาวเฌอปรางได้แนะเคล็ดลับให้ทุกคนกล้าทดลองสิ่งใหม่ ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันแม้จะไม่ถนัดก็อาจค้นพบความชอบและศักยภาพของตัวเองได้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก พร้อมทั้งแสดงความสามารถของเราออกมาอย่างเต็มที่
ผู้ที่สนใจสามารถมาชื่นชมผลงานศิลปะของเด็กไทยคนเก่งได้ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ชั้น 3 หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (BACC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สอบถามเพิ่มเติม Facebook : Pentel (Thailand) หรือโทร. 02-261-8285