เสวนาจัดเต็ม กิจกรรมสุดล้ำ เทคโนโลยีเต็มพิกัด! บพค. จัดกิจกรรม Forum: PMU-B Forums x Future Trends ยกทัพนักวิจัย เปิดมุมมองการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าแห่งอนาคต กับเสวนาวิชาการ 5 เรื่อง 5 รส

เสวนาจัดเต็ม กิจกรรมสุดล้ำ เทคโนโลยีเต็มพิกัด! หน่วยงาน บพค. ภายใต้ กระทรวง อว. จัดกิจกรรม Forum: PMU-B Forums x Future Trends ยกทัพนักวิจัย เปิดมุมมองการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าแห่งอนาคต กับเสวนาวิชาการ 5 เรื่อง 5 รสกับหัวข้อแรกเรียกน้ำย่อย ดาวเทียม TSC-1 กับโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ หัวหน้าโครงการการสร้างและพัฒนาดาวเทียมTSC-1 และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บพค. พาคุณทะยานสู่โลกอนาคต! สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำผ่าน AI–VR และกิจกรรม 3D Ultra Motion ที่จะพาคุณเข้าสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยี พร้อมอัปเดตเทรนด์ระดับโลกด้าน Semiconductor EV และ AI ระหว่าง วันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม “อว.แฟร์ Creators of Tomorrow 2025: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อแสดงพลังของวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมเปิดโลกอนาคตผ่านนิทรรศการ TECH-TOPIA ภายใต้แนวคิด “โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ” เชิญชวนทุกคนมาสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ AI, VR, 3D Ultra Motion พร้อมชมผลงานจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ทั้ง Semiconductor, EV และ AI ได้ที่ บูธ บพค. A1 โซน INSPIRED ARENA
ในงาน อว.แฟร์ Creators of tomorrow 2025: บพค. จัดเต็มกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ TECH-TOPIA โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ ทั้งการสื่อสารแนวคิดผ่านเทคโนโลยีทันสมัย กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ VR Photo Booth ล้ำสมัย ไปจนถึงนิทรรศการที่เชื่อมโยงทุนกับอนาคตของไทย รวมถึงอุตสาหกรรมด้าน Semiconductor EV และ AI ทั้งหมดนี้เพื่อจุดประกายความคิด เสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกเจเนอเรชันโดยมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย
และวันนี้ กับกิจกรรม PMU-B Forums x Future Trends หัวข้อเสวนา ดาวเทียม TSC-1 กับโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศไทย เปิดเวที “ไขรหัสอวกาศ” กับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดาวเทียมไทยสู่อนาคต การเสวนาวิชาการเข้มข้นในหัวข้อ “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในสถานการณ์โลก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ หัวหน้าโครงการสร้างและพัฒนาดาวเทียม TSC-1 และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มาร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมไทย และสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในเวทีอวกาศโลก อันเป็นการประกาศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของไทย การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน PMU-B Forums x Future Trends: 5 เรื่อง 5 รส ที่รวมพลังนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าสู่อนาคต
เสริมทัพด้วยกิจกรรมสุดล้ำ! สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้ง AI – VR – 3D Exhibition: Welcome to INSPIRED ARENA ปลุกพลังความคิด! ปลดปล่อยจินตนาการ! สนุกสุดขั้วแบบไม่มีลิมิต!: DriveX VR – Adventure Car เตรียมตัวให้พร้อม! กระโดดขึ้นรถซิ่ง ข้ามโลกแฟนตาซีในพริบตา ผ่านแว่น VR ที่พาคุณทะยานสู่มิติใหม่แห่งความมันส์! VR ZONE – VR EGG หัวใจจะเต้นแรง! กับประสบการณ์ VR สุดมันส์ ที่จะพาคุณหลุดเข้าไปในโลกเสมือนสุดระทึก! และ Dream Frame – Photo Booth ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป… แต่นี่คือการเก็บภาพโมเมนต์แห่งแรงบันดาลใจ! พร้อมพิมพ์รูปสีให้คุณเก็บเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ! อย่าพลาด! สนุก ครบ จบในบูธเดียว!
เตรียมพบกับช่วงเวลาที่จะจุดประกายความคิดคุณ! 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00–15.00 น. ที่บูธ บพค. A1 โซน INSPIRED ARENA โดย อ. ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักคิด นักพูดผู้มากด้วยแรงบันดาลใจ จะมาชวนคุณมองอนาคตผ่านมุมมองวิทย์และเทคโนโลยี พร้อมกิจกรรมพิเศษที่ห้ามพลาด! Talk วิจัยเข้าใจง่าย – แชร์ไอเดียวิทย์และนวัตกรรมแบบเข้าใจง่าย ได้สาระแบบไม่เครียด Mini Talk: "นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว" – 10 นาทีที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดกาล
กระทรวง อว. และ บพค. ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดโลกแห่งอนาคต! สัมผัสนวัตกรรมล้ำยุค พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ ที่จะจุดประกายความคิด ในงาน อว.แฟร์ Creators of Tomorrow 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand และเพจ PMU-B บพค.