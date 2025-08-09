DPU เปิดบ้านต้อนรับ นร.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เวิร์กชอปเข้มจากหลากหลายวิทยาลัย-คณะ จุดประกายความฝันเสริมทักษะสู่อาชีพยุคใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแนะแนวเส้นทางอาชีพให้แก่นักเรียน ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงในหลากหลายสาขาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 5-2 (ห้องสมภพ โหตระกิตย์) อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์–คณิต ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน โดยนักเรียนจะได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมเวิร์กชอปตามคณะและวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณบดีและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และเปิดโลกทัศน์ในสายวิชาชีพต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เริ่มจากคณะนิเทศศาสตร์ ที่จัดคลาสพิเศษในหัวข้อ “บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการแสดงออกอย่างมั่นใจ” ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการยืน การไหว้ การหายใจ การโพสต์ท่าถ่ายรูป ไปจนถึงการแนะนำตัวอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีในยุคดิจิทัล ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนและแรงบันดาลใจในการวางแผนอนาคต
ขณะเดียวกัน วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส (CHW) ได้พานักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมสมุนไพรไทยเศรษฐกิจ” พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์แพทย์แผนไทย สรรพคุณของสมุนไพร และเทคนิคการรักษาโรคด้วยการนวดไทย รวมถึงการนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เช่น การดูแลผิว และการผสมสารเพื่อทำสครับบำรุงผิวด้วยตนเองอย่างปลอดภัย ขณะที่วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ (ANT) ได้จัดเวิร์กชอปการออกแบบเกม ให้นักเรียนทดลองสร้างผลงาน Voxel Art พร้อมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาเกม ฝึกคิดอย่างนักสร้างสรรค์ดิจิทัล และเปลี่ยนไอเดียให้เป็นชิ้นงานจริงผ่านเทคโนโลยีทันสมัย
ด้านวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและโอกาสทางอาชีพในสายธุรกิจ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับภาคธุรกิจจริง เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเส้นทางอาชีพอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วยต่อยอดความคิดและการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเส้นทางอนาคตที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการเรียนการสอนของไทยได้มีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การเรียนของเด็กยุคนี้ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ควรได้มีโอกาสสัมผัสกับวิชาชีพที่ตนเองสนใจก่อนจะตัดสินใจเลือกเส้นทางในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียนำมาใช้ เด็กระดับมัธยมศึกษาควรได้ลอง “เจอของจริง” เพื่อยืนยันความฝัน หรือกลับกันหากไม่ใช่ ก็จะได้ไม่เสียเวลาเรียนในสาขาที่ไม่ตอบโจทย์ตนเองในอนาคต
“ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนให้เข้ามาสัมผัสศาสตร์ของแต่ละสาขา ผ่านการลงพื้นที่และกิจกรรมปฏิบัติการในคณะต่าง ๆ ที่อยู่บนแนวเทรนด์ของประเทศ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ กับวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส และ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักเนื้อหาจริงในแต่ละหลักสูตรก่อนเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย”รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา DPU กล่าว
ไฮไลต์ของกิจกรรมนี้ ไม่ได้อยู่ที่การคาดหวังว่าเด็กจะเจอ “คำตอบที่ใช่” ทันที แต่คือการ “จุดประกาย” ให้เขาค้นหาต่อด้วยความเข้าใจตนเองมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับหรือชักจูงให้เด็กต้องเลือกสถาบันเอกชน แต่เปิดเป็นทางเลือกให้ได้เปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ อย่างอิสระ พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทั้งนักเรียนและคุณครู เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ โดยหวังว่าการได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงจะช่วยให้เด็กเห็นเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเอง และมีโอกาสเติบโตเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ทั้งในมิติส่วนตัว ครอบครัว และสังคมในอนาคต
ด้าน นางสาวปัญญ์สรรัตน์ แก้วเจริญ ครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัด เพราะโลกยุคใหม่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมดิจิทัล และเข้าใจบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือ นักเรียนควรได้เรียนในสิ่งที่รักและทำแล้วมีความสุข โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการสอบแข่งขันเพิ่มเติม หรือไม่ได้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
“สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 สายวิทย์–คณิต เข้าร่วมกว่า 90 คน ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทั้งความรู้จากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ของ DPU ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาทางวิชาการ ทักษะการลงมือทำ และแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่โลกมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต” ครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กล่าว