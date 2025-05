“หมูแฮม โชตินภา” คว้าตำแหน่ง “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์”

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ บจก.ทีพีเอ็น โกลบอล เปิดเวทีการประกวดนางสาวไทย 2568 พร้อมจัดประกวด “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์ Presented by The Mall Lifestore” พร้อมมอบรางวัลพิเศษ TOP 10 ชุดยอดเยี่ยมรังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจาก “ดอกไม้ประจำถิ่น’ และรางวัลขวัญใจประชาชน Popular Vote by TPNG

ครั้งแรกกับการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2568 นำเสนอตำนานการประกวดคู่คนไทย “เวทีนางงามเดินสาย” แบบฉบับนางสาวไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลพิเศษจากเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เพื่อเฟ้นหาสาวไทยที่มีความงาม สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง และนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่เวทีระดับโลก

ร่วมย้อนวันวานในบรรยากาศ ‘งานวัด’ กับงาน "เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ วัด เดอะ เฟส” งานวัดใจกลางห้าง สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย ชิมอาหารโบราณ ขนมย้อนยุค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ และร่วมเล่นเกมสุดหรรษา จากนั้น ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ได้เดินสายโชว์ตัวในศูนย์การค้า เรียกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆ นางงามที่มาต้อนรับและให้กำลังใจ

45 สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2568 มาในธีม “นางงามเดินสาย ดอกไม้ประจำถิ่น” พอกผิวขาว ทรงผมตั้งหม้อ สานตะกร้อ ลิปสีบานเย็น เรียกได้ว่าแต่ละคนงัดไม้เด็ด ชุดจัดเต็มมาขึ้นเวทีแบบไม่มีใครยอมใคร พร้อมเตรียมคำคมสำหรับแนะนำตัวกันมาสร้างรอยยิ้ม และสร้างตำนานกันอีกด้วย โดยมี วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ประธานกรรมการบริหาร บจก.ทีพีเอ็น โกลบอล, ชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผจญ.กิจกรรมการตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมงาน โดยมี แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022, นาตาเลีย เพลียแคม U Is You 2024 รับหน้าที่พิธีกร

ในที่สุดตำแหน่ง “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์ Presented by The Mall Lifestore” “หมูแฮม-โชตินภา แก้วจรูญ” ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2568จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็คว้าตำแหน่งไปครอง ทั้งยังได้ร่วมงานกับ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และยังร่วมกับ 10 สาวงามผู้เข้ารอบเดินแฟชั่นโชว์ในงาน The Mall Lifestore Women Inspired ในเดือนสิงหาคม 2568 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

ส่วนการประกวดนางสาวไทย 2568 ติดตามลุ้นว่า ใครจะคว้าตำแหน่ง ซึ่งจะมีการประกวดรอบตัดสิน Final Competition ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน