แจงเลขบัตรประชาชน “อลงกต” ยันไม่เปลี่ยนเลข แต่ชื่อซ้ำกับผู้เสียชีวิตต้องตรวจสอบเพิ่ม

กรมการปกครอง ชี้แจงกรณีเลขบัตรประชาชนของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยืนยันไม่เคยมีการเปลี่ยนเลขประจำตัว แม้ชื่อเคยเปลี่ยนในปี 2552 ขณะที่กรณีชื่อซ้ำกับผู้เสียชีวิตและการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ ยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารต่อไป
วันนี้ (24 ส.ค.) กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ระบุว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า
1. เดิมหลวงพ่ออลงกตฯ ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยน ชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหลวงพ่อฯทุกรายการ โดยไม่มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชน
2. ส่วนการออกใบสุทธิพระ ไม่ได้เป็นเอกสารราชการ ยืนยันตัวบุคคล ที่ออกโดย กรมการปกครอง
3. สำหรับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรูปถ่าย นายอลงกต พลมุข บุคคลเดียว ไม่มีภาพใบหน้าบุคคลอื่น
ทั้งนี้ การเปิดพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ซึ่งตรงกับ บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองหมายเลขโทรศัพท์ 0 2791 7983