"มท.อ้วน" สั่งปลัดสอบปมผู้ว่าฯสงขลา จัดนายอำเภอ รับส่ง “เดชอิศม์” พร้อมรายงานให้ทราบถึงสาเหตุ

“ภูมิธรรม” มอบปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ ปมมีหนังสือราชการอ้างผู้ว่าฯสงขลา จัดนายอำเภอ รับส่ง “เดชอิศม์” ที่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมรายงานตนเองทราบถึงสาเหตุเกิดขึ้น
วันนี้ (18ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี ที่มีการเผยแพร่เอกสารราชการ อ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอเมืองสงขลา ให้มาอำนวยความสะดวก จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมร่วมต้อนรับ-ส่ง นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจะมีการวางหลักการอย่างไรนั้น ว่าตนเองได้สอบถามไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับนโยบายของตนเองชัดเจนไม่ต้องมาตามมาเดินคุม ก็จะเห็นว่าสมัยตนเองไม่มีใครมาเดินเหมือนสมัยก่อน
“สมัยก่อนเดินเป็นขบวนส่วนตนเองก็จะคุยกับคนที่มีปัญหาหรือมีงานเท่านั้นซึ่งตนเองก็ทำให้ดูแล้ว” นายภูมิธรรมกล่าว
ทั้งนี้เมื่อถามไปทางผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงอย่างไรนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่า มีคนทำหนังสือขึ้นมาแต่ผู้ว่าฯยังไม่ได้เซ็นต์ และได้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตรวจสอบตามหาให้ได้ และชี้แจงเรื่องขึ้นมา เพราะเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องควบคุมดูแล ทั้งนี้ตนเองยังไม่ได้มีการสอบถามกับนายเดชอิศม์ เพราะมีภารกิจตั้งแต่เช้า
ส่วนจะมีคำสั่งตามมาหรือไม่ว่าจะไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกนายภูมิธรรมกล่าวว่า ให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะปลัดกระทรวงหมาดไทยรับว่าจะไปหาข้อสรุปและรายงานมายังตนเองอีกครั้ง