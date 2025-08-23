กรมการปกครองยัน “หลวงพ่ออลงกต” ไม่ได้มีหมายเลขประชาชนตรงกับคนตาย

กรมการปกครองชี้แจงยืนยัน “หลวงพ่ออลงกต” ไม่ได้มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับกับนายอลงกต พลมุข ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่อย่างใด
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับนายอลงกต พลมุข ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น ล่าสุด เมื่อเวลา 20.48 น.วันที่ 23 ส.ค. เฟซบุ๊กเพจ “กรมการปกครอง fanpage” โพสต์ข้อความว่า กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกต
ตามที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนว่า “หลวงพ่ออลงกต มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับนายอลงกต พลมุข ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว” นั้น
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า
พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) หรือ หลวงพ่ออลงกต
เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxx036-50-7
(นามสกุล พูลมุข มีสระ อู)
เกิดปี 2503
นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว)
มีเลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxx796-46-3
(นามสกุล พลมุข ไม่มีสระ อู)
เกิดปี 2505
ทั้งนี้ รายการบุคคลทั้งสองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ซ้ำกัน แต่อย่างใด
ดังนั้น ข่าวที่เผยแพร่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกตตรงกับบุคคลที่เสียชีวิต จึง ไม่เป็นความจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 0 2791 7938