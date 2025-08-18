xs
“หลวงพ่ออลงกต”ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แล้ว โดยสาเหตุของการลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อมูลภายในวัดได้อย่างโปร่งใส หลังจากที่มีกระแสข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด