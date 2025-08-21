เชฟต้นขอโทษแล้ว! รับโพสต์ปกป้อง “เจ๊ไฝ” ใช้อารมณ์เกินไป ลบโพสต์-ยอมรับผิดทุกข้อ

หลังดรามา “ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ” ราคา 4,000 บาท ทำโซเชียลถล่มเดือด ล่าสุด “เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร” เจ้าของร้าน Le Du และ Nusara เจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์ ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ยอมรับว่าโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ปกป้องเจ๊ไฝเป็นการใช้อารมณ์ ขาดข้อมูลที่ครบถ้วน ลบโพสต์ต้นเรื่องออกแล้ว พร้อมสัญญาจะระมัดระวังก่อนโพสต์ในอนาคต
จากกรณีดรามา “ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ” หลังยูทูบเบอร์ “พีชชี่” รีวิวว่าไปทานเมนูไข่เจียวปูที่ร้านเจ๊ไฝ แยกประตูผี พบว่าในเมนูระบุราคา 1,500 บาท แต่บิลจริงถูกคิดถึง 4,000 บาท ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมการค้าภายในเข้าตรวจสอบ พบว่าร้านไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาเมนูพิเศษ (VVIP) 4,000 บาท จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมกำชับให้ติดป้ายราคาให้ชัดเจน และอยู่ระหว่างตรวจสอบต้นทุนวัตถุดิบว่าราคา 4,000 บาทสมเหตุสมผลหรือไม่ หากพบว่าขายแพงเกินจริง อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไป
ต่อมาพบว่า พบว่า เฟซบุ๊ก ”ThiTid Tassanakajohn“ หรือ เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟชื่อดังเจ้าของร้าน Le Du และ Nusara ซึ่งได้รับรางวัลดาวมิชลินและยังได้รางวัลร้านอาหารอันดับ 1 และ 3 ของเอเชียในรายการ Asia’s 50 Best Restaurants 2023 อีกด้วย ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดรามาดังกล่าวโดยระบุข้อความว่า”Queen of Street foods ฉันผู้ชอบกินไข่เจียวเจ๊ไฝที่สุด คุณภาพคือสมราคาที่สุด ตามขนาดปู ลูกค้าประจำแบบเรา แม่ไฝจะเก็บอันใหญ่สุดให้ แน่นอนราคาก็ตามราคาปู จะให้มันราคาเท่ากันได้ไง ถ้าคนเคยซื้อจะรู้ว่าปูก้อนนี่ราคาต่างกันได้จากกิโลกรัมละพันปลายๆ ถึง 4 พันกว่า เวลากินใช้ปากกิน อย่าใช้ปากพูดตัดสิน โดยเฉพาะถ้าตัวเองไม่รู้เรื่อง เห็นคนเวลาไปกินร้านที่ญี่ปุ่นจองยากๆ เวลาไป เค้าคิดตังค์เค้าเขียนแค่ตัวเลขราคารวม สาเกไม่รู้กี่บาท ซูชิกี่บาท ไม่บอกราคา ไม่เห็นมีใครโพสต์บ่น แล้วร้านอาหารไทยพอมีนิดหน่อย ดรามากันหมด น่าน้อยใจแทนอาหารไทย ทุกคนใครไม่กินก็ตามสบาย ฉันจะกิน ดีคิวจะได้ยาวน้อยลง“
อย่าางไรก็ตาม หลังเชฟต้นโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก เพราะหลายคนมองว่า เชฟต้นอาจจะไม่เข้าใจประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ และมองปัญหาคนละมุมโดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยต่างมองไปที่ปัญหาการไม่แจ้งราคาต่อผู้บริโภคให้ชัดเจน โดยหลังมีชาวเน็ตเข้าไปต่อว่าอย่างหนักเชฟต้นจึงลบโพสต์ดังกล่าวออกไป
และได้โพสต์ขอโทษพร้อมระบุข้อความว่า “สวัสดีครับ ผมเชฟต้นนะครับ ก่อนอื่นเลยคงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำว่าขอโทษครับ กับโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องไข่เจียวเจ๊ไฝ ต้องขอโทษกับคนที่เกี่ยวข้องในโพสต์นี้ทุกๆคน ทั้งเจ้าของโพสเอง ทั้งทางร้านเองและแฟนคลับของผม รวมไปถึงคนไทยหลายหลายคนที่ได้รับความไม่พอใจจากโพสต์นี้
ยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ดูโพสต์ต้นทางอย่างละเอียดและเข้าใจมากพอก่อนจะนำมาโพสต์ เลยทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมถึงข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ผมต้องขอยอมรับว่าเป็นความผิดของผมจริงและเป็นการทำโดยใช้อารมณ์เกินไป โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบอันนี้ผมต้องขอยอมรับผิดจริงๆ
ที่ผมโพสต์ไปอาจจะเป็นการมองในแง่เดียวในเรื่องของว่า ทำไมลูกค้าประจำที่พาไปถึงไม่อธิบายให้เพื่อนฟัง เพราะปกติลูกค้าประจำที่ไปก็จะรู้เรื่องราคาของไข่เจียวเป็นอย่างดี ซึ่งพอได้ไปดูอย่างละเอียดก็รู้ว่า ลูกค้าที่พาไปเค้าไม่เคยรู้เรื่องราคา จึงเป็นที่มาของโพสต์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งผมต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าเรื่องของการไม่ติดราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำกับลูกค้า ซึ่งตอนนี้ร้านเจ๊ไฝเองก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
การโพสต์โดยใช้อารมณ์ในครั้งนี้ผมคงต้องขอโทษกับทุกฝ่ายอีกครั้งนึง ผมยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัว และก็คงทำได้เพียงแค่ขอให้ทุกคนและทุกฝ่ายยกโทษให้ ต่อไปผมจะใช้ความระมัดระวังและรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ“