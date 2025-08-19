ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ รวมเชฟชื่อดัง รังสรรค์อาหารโบราณผ่านมุมมองใหม่

โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เตรียมเนรมิต4 วันแห่งรสชาติอันเหนือระดับ ในฐานะเจ้าภาพงานปิดท้ายซีรีส์การรับประทานอาหารสุดหรู “Marriott International 2025 Luxury Dining Series” เพื่อส่งเสริมการกลับมาค้นหาต้นกำเนิดทางอาหาร ในธีม “Forgotten Flavors” หรือ “รสชาติที่เลือนหาย” ซึ่งนำเสนอใน 7 จุดหมายปลายทาง ที่ได้รับการคัดสรรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกรุงเทพฯ จะเป็นบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้ ในวันที่ 25–28 ก.ย. 68 เหล่าเชฟและมิกโซโลจิสต์ระดับโลก ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อาหารที่ผสานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และรสชาติอันลึกซึ้ง
ภายใต้แนวคิดการรื้อฟื้นมรดกทางอาหารผ่านมุมมองสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดมื้ออาหารสุดหรู หรือกิจกรรมเฉพาะทาง รังสรรค์ความทรงจำผ่านรสชาติของอาหารไทยโบราณ ในแบบร่วมสมัย ที่ยังคงเคารพภูมิปัญญาดั้งเดิม
โปรแกรมวันที่ 25-26 ก.ย. ที่ห้องอาหาร Duet by David Toutain พบกับดินเนอร์ล้ำสมัยแบบ Six-Hands Dinner โดยเชฟชาวฝรั่งเศส David Toutain เจ้าของมิชลินสตาร์ 2 ดาว จับมือกับเชฟ Valentin Fouache หัวหน้าเชฟของห้องดูเอท และเชฟ Adam Catterall จากร้าน Roganic มิชลินสตาร์และกรีนสตาร์จากฮ่องกง
ส่วนค่ำคืนวันที่ 27-28 ก.ย. ผสานศิลปะการปรุงอาหารแบบฝรั่งเศส เข้ากับความประณีตแบบเอเชีย โดยเชฟ David Toutain และเชฟ Valentin Fouache จะร่วมมือกับ เชฟ Loïc Portalier เชฟใหญ่จากร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ และ 50 Best discovery Louise จากฮ่องกง
วันที่ 26 ก.ย. ห้องอาหาร Lily’s เตรียมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ10 ท่าน โดย เชฟ Tala Bashmi เจ้าของตำแหน่ง MENA’s Best Female Chef จากการจัดอันดับ World’s 50 Bestจะนำเสนออาหารบาห์เรนต้นตำรับ ถ่ายทอดรสชาติจากบ้านเกิด ผ่านเมนูขนาดพอดีคำ
ส่ำหรับมื้อบรันช์สุดพิเศษที่ห้องอาหาร Lily’s วันที่ 27-28 ก.ย. นำโดย เชฟป๊อบ-เศรษฐพัฒน์ สุขไพศาลพงษา เชฟเดอคูซีนแห่ง Lily’s ร่วมรังสรรค์รสชาติกับเชฟ Tala Bashmi, เชฟ Loïc Portalier และ เชฟจ๋าย-อรุษ เลอเลิศกุล จากร้านชามแกง ชามกรุง และชามก๊อก