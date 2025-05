Luxury Dining Series โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กลับมาเสิร์ฟความอร่อยอีกครั้งในปี 2568

สิงคโปร์, พฤษภาคม 2568 – หลังจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปีที่ผ่านมา ลักซ์ชูรี กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group by Marriott International) ภูมิใจนำเสนอการกลับมาอีกครั้งของ Luxury Dining Series ที่ทุกคนรอคอย เทศกาลอาหารสัญจรที่จัดขึ้นในหลากหลายเมืองทั่วภูมิภาค โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เชื้อเชิญเหล่านักเดินทางผู้มีรสนิยมและผู้หลงใหลในการลิ้มลองอาหารจานหรูให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแห่งรสชาติเหนือระดับ เชิดชูรสชาติอาหารที่ถูกหลงลืมและธรรมเนียมการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมโดยธีมของปีนี้มาในชื่อ “Forgotten Flavors” หรือ “รสชาติที่ถูกลืม” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรายงาน Future of Food 2025 report เป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ศิลป์ด้านอาหาร พร้อมสำรวจเทคนิคการปรุงอาหารที่สืบทอดกันมายาวนานผสมผสานนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์จาก 7 โรงแรมสุดหรูที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี อันได้แก่ เดอะ เซนต์ รีจิส โอซาก้า (The St. Regis Osaka), เจดับบลิว แมริออท เชจู รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Jeju Resort & Spa), เจดับบลิว แมริออท เบงกาลูรู เพรสทีจ กอล์ฟเชียร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Bengaluru Prestige Golfshire Resort & Spa), เดอะ ริทซ์-คาร์ลตันเพิร์ธ (The Ritz-Carlton, Perth), เดอะ เซนต์ รีจิส สิงคโปร์ (The St. Regis Singapore), เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา (The St. Regis Jakarta) และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ (The Ritz-Carlton, Bangkok) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้งานนี้บรรดาเชฟและมิกโซโลจิสต์ชื่อดังจากเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วโลกตั้งแต่ปรมาจารย์ด้านการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและเหล่านักปรุงผู้มีวิสัยทัศน์ร่วมสมัยจะมารวมตัวกันเพื่อรังสรรค์มื้ออาหารแสนพิเศษด้วยการปลุกชีพวัตถุดิบหายากและถูกมองข้ามขึ้นมาใช้ใหม่อีกครั้ง แขกผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันในทุกจาน ด้วยรสชาติจากอดีตที่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแห่งรสชาติเหนือระดับจาก Luxury Dining Series ได้ตามกำหนดการณ์ดังนี้-ญี่ปุ่น – 11-13 กรกฎาคม – เดอะ เซนต์ รีจิส โอซาก้า-เกาหลีใต้ – 17-20 กรกฎาคม – เจดับบลิว แมริออท เชจู รีสอร์ท แอนด์ สปา-อินเดีย – 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม – เจดับบลิว แมริออท เบงกาลูรู เพรสทีจ กอล์ฟเชียร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา-ออสเตรเลีย – 15-17 สิงหาคม – เดอะ ริทซ์-คาร์ลตันเพิร์ธ-สิงคโปร์ – 29-31 สิงหาคม – เดอะ เซนต์ รีจิส สิงคโปร์-อินโดนีเซีย – 11-13 กันยายน – เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา-ไทย – 25-28 กันยายน – เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯพบกับรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.marriott.com/en-us/marriott-brands/portfolio/luxury-dining-series.mi