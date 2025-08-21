“เจ๊ไฝ” โดนปรับ 2 พัน ขายไข่เจียวปู VVIP 4 พัน ไม่ปิดป้ายราคา สืบต่อขายแพงเกินหรือไม่

กรมการค้าภายในส่งสายตรวจเฉพาะกิจ DIT ร่วมกับ สคบ. และ บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ หลังคิดราคาไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ในเมนูระบุ 1,500 บาท พบเป็นการจำหน่ายเมนูแบบพิเศษ VVIP แต่ไม่ได้ระบุในเมนูอาหาร เข้าข่ายจำหน่ายสินค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคา สั่งเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท พร้อมตรวจสอบต้นทุนเพิ่มเติมว่ามีการขายแพงเกินจริงหรือไม่ หากพบผิดมีโทษ คุกสูงสุด 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เปิดเผยถึงผลการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ DIT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรณีข่าวยูทูบเบอร์ “พีชชี่” ที่เผยว่าถูกคิดราคาไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่เมนูแสดงราคา 1,500 บาท ว่า จากการตรวจสอบหลักฐานและการชี้แจงของผู้ประกอบการ ร้านได้ยอมรับว่าทำเมนูไข่เจียวปูให้ลูกค้าเป็นแบบพิเศษ และไม่ได้มีการแสดงราคาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับเมนูพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนตัดสินใจสั่งอาหารจริง โดยแสดงไว้เพียงแค่ราคาจำหน่าย เมนูไข่เจียวปู ราคา 1,500 บาท
ทั้งนี้ กรมได้แจ้งว่าพฤติการณ์ดังกล่าว เข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย (เมนูพิเศษ) จึงเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้ว พร้อมกำชับให้ปิดป้ายราคาให้ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
สำหรับความผิดดังกล่าว ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 โดยปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การปรับเป็นพินัยประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้านค้าทั่วไป 1,000–2,000 บาท และนิติบุคคล 3,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้เป็นร้านค้าทั่วไป กรมจึงพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยในอัตรา 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้วในวันตรวจสอบ
ส่วนประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควร DIT ได้ให้ร้านชี้แจงต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา หากพบว่า ราคาจำหน่ายสูงเกินจริง จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“ขอย้ำเตือนร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ มีหน้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ (เว้นแต่จำหน่ายถูกกว่า) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว ส่วนผู้บริโภคและประชาชนที่พบเห็นร้านอาหารไม่ปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดให้ชัดเจน หรือสงสัยว่าตั้งราคาสูงเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วน DIT โทร 1569 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเหมาะสม”นายวิทยากรกล่าว