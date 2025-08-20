เดินหน้า "โครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" มูลนิธิซีพี-คอนเน็กซ์ อีดี CPF ผนึกกำลัง ส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้นร.

นครราชสีมา : เมื่อวันที่ 19 ส.ค.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.ชัยภูมิ จำนวนรวม 11 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการฯ
ในปีนี้ โครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 37 โดยมี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ซีพี) และ ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้นักเรียนได้มีไข่ไก่สดใหม่ เป็นวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา ที่สำคัญคือ เป็นการมอบโอกาสและสร้างการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้นักเรียน และสร้างรายได้ในอนาคต สอดรับกับเป้าหมายของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาของไทย โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,018 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียน 230,000 คน ส่งมอบไข่ไก่สดถึงมือนักเรียนกว่า 28 ล้านฟอง ทั่วประเทศ
ผู้ว่าราชการนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว นอกจากเด็กๆได้มีไข่ไก่เป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นฟาร์มสมัยใหม่ เพราะสิ่งที่ซีพีและซีพีเอฟ ถ่ายทอดให้โรงเรียน มีทั้งระบบ IoT การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมการทำงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งไม่ใช่แค่การส่งมอบไก่ไข่ แต่เป็นความรู้ เป็นห้องเรียนที่จะให้ลูกหลานได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา เพราะถ้าสังคมดี การศึกษาดี บริษัทก็ดีไปด้วย อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถช่วยเหลือก็ได้ ถ้าทำงานร่วมกันแล้วทำให้สังคมดีขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี
ทางด้านน้องๆตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ซี่งได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเก็บไข่ ให้อาหารไก่ และ ทำความสะอาดมูลไก่ในโรงเรือน กล่าวว่า ถึงแม้โรงเรียนจะมีพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ แต่คุณครูมอบหมายให้นร.ตั้งแต่ระดับชั้น ป.5 ขึ้นไป สลับเวรกันมาดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ รู้จักรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ทางซีพีเอฟ ได้จ้างพี่ที่เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ซึ่งจบม.3 ไปแล้ว แต่พี่มีความพิการทางสายตา 1 ข้าง ให้เข้ามาช่วยทำงานดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งพี่เค้าเล่าว่า ดีใจมาก ทำให้เค้ามีรายได้ประจำจากแต่ก่อนที่ต้องทำงานรับจ้างทั่วไป
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดตัว "EGG BUDDY" ซึ่งเป็นโครงการที่อาสาสมัครพนักงานในเครือซีพีและซีพีเอฟเข้ามาทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมทางของโรงเรียนในโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมีเป้าหมาย 1,000 คน ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน พร้อมส่งต่อองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟ สู่โรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาโครงการเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานมีการมอบเข็มกลัด "EGG BUDDY" ให้กับพนักงานจิตอาสากลุ่มแรก จำนวน 30 คน ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่ฯ ในแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อสังคม ยกระดับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตในวัยเรียนที่เหมาะสม ทั้งด้านสติปัญญา มีความรู้ มีทักษะอาชีพ พร้อมเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป
รวมทั้งมีกิจกรรม CP Kid Chef โดยวิสาหกิจเพื่อสังคม เชฟแคร์ส โปรเจกต์ (Chef Cares) นำเชฟ คุณวุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพร Executive Chef at Tiger Grill ร่วมรังสรรเมนูอาหารจากไข่ไก่ที่ได้จากโครงการฯ เพื่อเสริมทักษะอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากไข่ไก่ให้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าชุมชน เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโครงการฯ และผู้บริหารทำเมนูไข่เจียวแจกให้กับน้องๆเป็นมื้อกลางวัน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
สำหรับกิจกรรมส่งมอบโครงการฯในวันนี้ (19 ส.ค.) มี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีเอฟ นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นายชาญชัย พิงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ตลอดจนผู้บริหารของซีพีเอฟ หน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ นายอำเภอด่านขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ผู้แทนชุมชน คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา