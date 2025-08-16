"กินไข่เจียวปู 4 พัน!?" ยูทูบเบอร์ดังช็อกเจอราคา "ร้านดัง" อ้าง "อัปเกรดเนื้อปู" ทั้งที่ไม่ได้สั่ง

"พีชชี่" ยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง โพสต์เล่าประสบการณ์สุดอึ้งไปกินไข่เจียวปูร้านดัง กลับต้องจ่ายเงินถึง 4,000 บาท ทั้งที่เมนูระบุราคา 1,500 บาท ทางร้านชี้แจงอ้าง "อัปเกรดเนื้อปู" ให้โดยพลการ ทำเจ้าตัวรู้สึกเสียความรู้สึก แม้อาหารจะอร่อย ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ผู้ใช้ X ชื่อ "PEACHII" ยูทูปเบอร์ชื่อดังโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ไปกินไข่เจียวปูร้านดัง ต้องอึ้งเมื่อเรียกเก็บเงินหลังเจอราคา 4 พันบาท จากเดิมที่ติดป้าย 1,500 บาท ร้านอ้างอัปเกรดเนื้อปูให้ โดยทางยูทูปเบอร์สาวได้ระบุข้อความว่า
"ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ล่าสุด 4,000 บาท ราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้ เจ๊ไฝจัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวง อร่อยเต็มคำ แต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ และไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies จากเมนูได้ (บนเมนูเขียน 1,500 ถ้วน) รู้อีกทีมาในบิลเลย ได้ราคาจุ่มซีเคร็ต งง
เอาจริงๆ ราคาสูงคุ้มอร่อยมั้ยก็เรื่องนึงนะ debatable กันได้เพราะคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่การที่เมนูราคานึง แล้วอยู่ๆโอมากาเสะปรับขนาด/ingredient ตามใจเชฟ ก็ควรจะเขียน range ราคามาให้ครอบคลุมแต่แรก ถึงสุดท้ายมันจะอร่อย แต่เสียความรู้สึกอะ
ความเศร้ากว่าคือ Marta เอนจอยมาก อร่อยมาก แฮปปี้ น้องเห็นเราหน้างงๆตอนจ่ายเงิน ขอเมนูมาดูอีกรอบเอยใดเอย ก็เป็นห่วง สงสัยๆ ถามๆ แต่ไม่กล้าบอกชีเลย กลัวรู้สึกไม่ดีไปด้วย 55555 โถหนูรูกกก"
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าได้มีการสอบถามกันก่อนจ่ายหรือเปล่า ซึ่งสาวพีชชี่ ได้ตอบกลับไปว่าได้สอบถามร้านแล้ว ทางร้านบอกว่าเป็นปูที่มาจาก Source ซึ่งดีกว่าราคา 1,500 บาท
โดยเรื่องราวดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
