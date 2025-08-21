สื่อเขมรไม่เชื่อไทย ฝรั่งจับผิด 3 ข้อพบมือถือทหารกัมพูชา อีกด้านพบกันฝุ่นกันน้ำระดับ IP53

สื่อเขมรอ้างต่างชาติ 2 คน ไม่เชื่อทหารไทยพบมือถือกัมพูชาที่ภูมะเขือ จับผิด 3 ข้อ ใครจะทิ้งพร้อมสายชาร์จ-ใครจะกล้าบันทึกข้อมูลผิดกฎหมาย และทำไมผ่านไปหลายวันยังทนไม่โดนฝน โดนน้ำ แบตหมด พบคุณสมบัติกันน้ำระดับ IP53 ส่วนคนขายมือถือยันคนไทยไม่ใช้กัน แต่พม่า-เขมรชอบ เพราะสเปกสูงเมื่อเทียบกับราคา 7-8 พัน
วันนี้ (21 ส.ค.) จากกรณีที่ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การเก็บกู้ และกวาดล้างฯ ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ พบว่าเป็นภาพและคลิปบุคคลในเครื่องแบบทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเทคโน รุ่นโปวา 6 โปร 5 จี (Tecno POVA 6 Pro 5G) เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบอยู่กับที่ ผลิตในประเทศรัสเซีย ต่อมาสำนักข่าวเฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชา กล่าวหาว่าเป็นข่าวปลอม ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด สำนักข่าวเคบีเอ็นนิวส์ (KBN News) สื่อของกัมพูชา รายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวจากนายไมเคิล บี. อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ชาวอเมริกัน ที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา ได้แสดงความไม่พอใจและต้องการเชิญนายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งรถยนต์เทสล่า มาลงทุนในประเทศกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชาสามารถผลิตโทรศัพท์มือถือที่ทนฝนและลมได้ และสามารถทิ้งไว้ได้หลายวันโดยไม่เปียกหรือแบตเตอรี่หมด
"คุณคิดว่ากัมพูชาจะสามารถผลิตโทรศัพท์กันน้ำที่มีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขนาดนี้ได้หรือไม่ ใครก็ได้ ช่วยบอกอีลอน มัสก์ให้ติดต่อกัมพูชาหน่อย" นายไมเคิล กล่าว
รายงานข่าวจากสื่อกัมพูชารายนี้ระบุว่า นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าเป็นเพียงกลอุบายของไทย เพื่อกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในระดับนานาชาติ ชาวต่างชาติชื่อนายเควิน สมิทธ์ (Kevin Smith) เปิดเผยว่า เขาได้โพสต์วิดีโอโดยอธิบายว่ามีเหตุผลหลายประการที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของทหารกัมพูชา เหตุผลหลักที่ทำให้สิ่งนี้ถือเป็นกลอุบายของไทย ได้แก่ 1. ใครจะทิ้งโทรศัพท์ไว้พร้อมสายชาร์จแบบนี้ 2. ใครจะถึงขั้นบันทึกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไว้ในโทรศัพท์ 3. ดูเหมือนว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะถูกทิ้งไว้หลายวัน แต่ทำไมมันถึงไม่โดนฝน โดนน้ำ หรือแบตเตอรี่หมดแบบนี้
สื่อกัมพูชายังทิ้งท้ายว่า นอกจากนายอัลฟาโรแล้ว ชาวกัมพูชาทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ต่างประหลาดใจมากเช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่ประเทศไทยชอบจัดฉากที่มีกลวิธีอันแยบยลเท่านั้น แต่แม้แต่ผู้นำรัฐบาล นักข่าว และคนไทยบางคนก็ชอบแสดงในฉากเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
อีกด้านหนึ่ง รายการลุยชนข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้สัมภาษณ์นายธนากร ใจตรง เจ้าของโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสมุทรสาคร ออกอากาศเมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) กล่าวว่า โทรศัพท์มือถือยี่ห้อเทคโน รุ่นโปวา 6 โปร 5 จี ผลิตในประเทศจีน ชาวเมียนมาและกัมพูชาชอบมาซื้อบ่อย เพราะราคาถูก ประมาณ 7,000-8,000 บาท แต่คนไทยไม่นิยมใช้ อีกทั้งมือถือรุ่นนี้ร้านมือถือในไทยหลายร้านไม่สั่งมาจำหน่ายอีกแล้ว บางร้านที่ไม่ใช่ย่านที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาและเมียนมาก็ยกเลิกจำหน่าย เพราะส่วนใหญ่หันมานิยมโทรศัพท์มือถือแบรนด์ออปโป้ (OPPO) แต่ชาวกัมพูชายังใช้รุ่นนี้อยู่
"ต่างชาติก็มีเข้ามาบ่อย มีทั้งพม่าและกัมพูชาเข้ามา รุ่นนี้ให้สเปกดีกว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในราคาที่เท่ากัน เพราะได้กล้อง 1.8 ล้านพิกเซล และแบตเตอรี่ 6,000 mAh ก็น่าจะเยอะสุดในราคาเท่านี้ ส่วนภาพจากที่ดูคิดว่าน่าจะใช้ มีลายน้ำด้วย น่าจะชัดเจนว่าเป็นมือถือรุ่นนี้แน่นอน รุ่นนี้ผลิตที่จีน ตัวแทนจำหน่ายจะมีดิสทรีบิวเตอร์ที่เป็นตัวแทน ส่วนเราเป็นร้านค้าตัวแทนที่ขายปลีก เราก็ซื้อจากช่องทางดิสทรีบิวเตอร์มาอีกที ปกติที่เจอต่างชาติที่เข้ามาซ่อมมือถือหรือมาให้แก้ปัญหา ส่วนมากตั้งรหัสค่อนข้างง่าย มีทั้งตั้งรหัสผ่าน 111 ... บางคนไม่ตั้งรหัสเลยก็มีเพื่อให้ใช้งานง่าย สมมติถ้าลูกค้ามาซื้อเครื่องที่ไทย แล้วข้ามกลับไปต่างประเทศ เครื่องจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติโดยการจับสัญญาณฝั่งตรงข้าม เครื่องจะใช้ไม่ได้" นายธนากร กล่าว
รายงานข่าวเพิ่มเติมจาก MGR Online ระบุว่า โทรศัพท์มือถือยี่ห้อเทคโน รุ่นโปวา 6 โปร 5 จี มีจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา เปิดตัวเมื่อเดือน มี.ค.2567 รุ่น RAM 8GB + ROM 256GB ราคา 9,999 บาท และรุ่น RAM 12GB + ROM 256GB ราคา 10,999 บาท แต่มือถือแบรนด์ดังกล่าวไม่ได้เป็นที่นิยมในไทย เมื่อเทียบกับแบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ iPhone, Samsung, OPPO, VIVO, Xiaomi และ Realme แต่เมื่อดูจากสเปกแล้วคาดว่าเป็นการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะเกมเมอร์ เพราะได้ทำการตลาดร่วมกับเกม Free Fire ปัจจุบัน (ณ เดือนสิงหาคม 2568) ราคาขายในกัมพูชา รุ่น 12+256GB อยู่ที่ 239-259 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 7,790-8,442 บาท) ส่วนในไทยราคาขายใน Shopee อยู่ที่ 7,399 บาท
สเปกเบื้องต้น ตัวเครื่องหนา 7.9 มิลลิเมตร หน้าจอ AMOLED 6.78 นิ้ว FHD 120 Hz ระบบเสียง Dolby Atmos ลำโพงคู่พร้อม AI ลดเสียงรบกวน ระบบช่วยระบายความร้อน POVA Supercooled แบตเตอรี่ 6000 mAh เล่นเกมได้ต่อเนื่อง 11 ชั่วโมง อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานสูงสุด 6 ปี ระบบชาร์จรองรับ Ultra Charge กำลังไฟสูงสุด 70W สามารถชาร์จ 0-50% ได้ใน 20 นาที และเต็ม 100% ใน 50 นาที พร้อมระบบ Bypass Charge เล่นไปชาร์จไป การชาร์จแบบขั้นบันได Ladder Charge ชาร์จได้ในอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และโหมดชาร์จแบบกันน้ำ ถ้าตรวจพบความชื้น ระบบชาร์จเร็วจะไม่ทำงาน
ด้านหลังเครื่องมีไฟ LED ทั้งหมด 210 ดวง สามารถตั้งค่าให้กระพริบเมื่อมีสายเข้าขณะปิดเสียงได้ ใช้ชิป MediaTek Dimensity 6080 ความเร็ว 5G สำหรับการเล่นเกมระดับสูง กล้องหลังแบบกล้องสามตัว 108 MP (มุมกว้าง), 0.7 μm PDAF 2 MP, 0.08 MP (เลนส์เสริม) กล้องหน้า 32 MP แต่ไม่มีระบบกันสั่น เมื่อเทียบกับไอโฟนหรือซัมซุงรุ่นราคา 15,000 บาทขึ้นไป ฟีเจอร์กันน้ำระดับ IP53 กันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง และกันละอองน้ำจากละอองฝน หรือน้ำที่กระเด็นใส่ แต่ไม่ป้องกันขณะมือถือจุ่มน้ำ มี 2 สีให้เลือก คือ สีเทา Meteorite Grey และสีเขียว Comet Green