การทูตลิ้นอัมพาต! “ฮุนเซน” ตีมึนหนุนคนเขมรยึดพื้นที่บ้านหนองจาน ไม่สนไทยประท้วง 600 กว่าครั้ง

จากกรณีที่วานนี้(15 ส.ค.) ฝ่ายกัมพูชาได้นำสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งลงพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และนำเสนอรายงานในทำนองใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้รุกราน โดยการนำลวดหนามและยางรถยนต์วางกั้นไม่ให้คนกัมพูชาเข้าไปในหมู่บ้าน นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการสภากาแฟ ทาง NEWS1 ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นในเฟซบุ๊ก Mee Nabon ว่า “#สมรภูมิข่าวสารเราจะพ่ายแพ้หากนิ่ง ให้กำลังใจกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้ขับไล่ชุมชนชาวเขมรที่รุกล้ำยึดครองตามยุทธศาสตร์ฮุนเซ็นมาสองทศวรรษในพื้นที่สระแก้ว
“ฮุนเซ็นให้ครอบครัวทหารประจำถิ่นเขมรตั้งชุมชมให้ล้ำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยโดยสั่งการทางลับว่า ที่ดินหากใครยึดของไทยได้คือรางวัล
“พื้นที่ฝั่งเขมรนั้นคือจังหวัดบันเตียเมียนเจย(จังหวัดบ้านใต้มีชัย)ในวันนี้รัฐบาลเขมรได้พาสื่อตะวันตก ไปสร้างภาพว่าชาวเขมรถูกทหารไทยรังแก ปิดกั้นไล่รื้อคนยากจนเขมร จัดฉากให้คนมาร้องไห้ นำคนพิการมานั่งเหม่อมองลวดหนาม..
“อย่าคาดหวังว่ารัฐบาลนี้จะช่วยทหาร ในเรื่องนี้ขอให้โลกโซเชียลโปรดช่วยกันสื่อสารว่าชุมชนเขมรเหล่านี้ ยึดครองอธิปไตยไทยตามนโนบายฮุนเซน ทางไทยได้ทำจดหมายประท้วง 600 กว่าฉบับ
“รัฐบาลฮุนเซ็นใช้นโยบาย “การทูตลิ้นอัมพาต” ตีลูกมึนมิได้สนใจต่อการประท้วงของไทยจนทหารไทยต้องใช้มาตรการผลักดันล้อมรั้วลวดหนาม!!”