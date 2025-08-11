ทูตมีมารยาทแต่ไม่ได้โง่! เขมรแต่งนิยายกล่อมโลก พาดูลูกระเบิดขึ้นสนิม

ชี้เขมรพาผู้ช่วยทูตทหารดูลูกระเบิดขึ้นสนิม อ้าง F-16 ไทยยิงใส่หมู่บ้านแต่ไม่ระเบิด เป็นการสร้างนิยายกล่อมโลก เพราะสมรภูมิรบแพ้ไทยแน่นอน การปั้นข่าวเท็จเพื่อสร้างภาพลบให้ไทยเป็นสมรภูมิเดียวที่จะชนะ แต่ทูตที่ไปดูมีมารยาทไม่ได้โง่
กรณีทหารกัมพูชาพาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 9 ประเทศ ไปดูพื้นที่ที่เคยเป็นจุดสู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาที่หมู่บ้านทมาดวน ตำบลกกม่อน อำเภอบันทายอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยได้พาไปดูลูกระเบิด MK-84 ที่อ้างว่าถูกยิงมาจากเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทย แต่ไม่ระเบิด โดยระเบิดลูกดังกล่าวมีสภาพเก่าขึ้นสนิม ถูกวางไว้ในหลุมที่คล้ายกับขุดขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่หลุมที่เกิดจากแรงกระแทกของลูกระเบิดที่ถูกยิงมาทางอากาศนั้น
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการ “สภากาแฟ” ทาง NEWS1 ได้โสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Mee Nabon ว่า “#ทูตเขามีมารยาทแต่เขาไม่โง่ การผลิตเนื้อหากิจกรรมเพื่อสร้างข่าวสารในเชิงลบต่อประเทศไทย เขมรเขาถือเป็นยุทธศาสตร์การช่วงชิงสมรภูมิปั้นข้อมูลเป็นเท็จเพื่อโน้มน้าวข้อมูลไปสู่โลกและเขาทำทุกวันในต้นทุนศักยภาพที่เขามี สมรภูมิข่าวที่ถูกปั้นแต่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องหักล้างอย่างไม่รู้เหนื่อยและพึงทำที่ต้องช่วยชาติของเรา ทั้งนี้ก็เพราะว่าสมรภูมิยุทธการการรบทางทหารเขาแพ้ราชอาณาจักรไทยแน่นอน แต่สมรภูมิข่าวสาร การสร้างนิยายเพื่อสื่อสารกล่อมโลก มันคือต้นทุนที่ต่ำที่เขามีทักษะเหล่านี้”