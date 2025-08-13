ตร.เผยระดมทีมนักสืบคลี่คลายคดี ‘น้องชมพู่’ นาน 5 ปี ยันไม่ได้มุ่งเป้าบุคคลใด เชื่อหลักฐานแน่นมัดตัวคนร้าย

ตำรวจเผยทุ่มกำลังนักสืบมือดีลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกนานกว่า 3 เดือน เก็บพยานบุคคล-วัตถุพยานกว่า 300 รายการ จนปิดคดีสะเทือนขวัญ ‘น้องชมพู่’ ได้สำเร็จหลังใช้เวลากว่า 5 ปี พร้อมยืนยันทำคดีอย่างรอบคอบ ยึดหลักฐานเป็นศูนย์กลางไม่มุ่งเป้าใครล่วงหน้า
จากกรณีการเสียชีวิตของ “น้องชมพู่” เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา อายุ 3 ขวบ ชาวบ้านกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งหายออกจากบ้านเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟ ห่างจากบ้านราว 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยสภาพศพถูกถอดเสื้อผ้าและแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการขาดน้ำและอาหารนั้น ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด โดยรวบรวมพยานบุคคลกว่า 300 ปาก และตรวจหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมาก จนนำไปสู่การจับกุม “ลุงพล” นายไชย์พล วิภา
ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 20 ปีในข้อหาพรากเด็กและประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2568 แก้โทษเป็นจำคุก 26 ปี เพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและแก้ไขสภาพศพ ส่วน “ป้าแต๋น” ยังคงยกฟ้องตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (11 ส.ค.) เพจ "จ๋อแจ๊ะจับโจร" ได้โพสต์ภาพถึงรายละเอียดคดีดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า "ทวงความยุติธรรมให้น้องชมพู่และครอบครัว กว่า 5 ปี วันนี้ 13 สิงหาคม 2568 ศาลมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยพิพากษา นายไชย์พล จำเลยที่ 1 ทั้งหมด 3 ข้อหา คือ ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และกระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี
"อาจารย์ปี๊ด" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เริ่มทำคดีนี้ตั้งแต่ยังเป็นรอง ผบ.ตร. กระทั่งก้าวรับตำแหน่ง ผบ.ตร. ได้ระดมทีมนักสืบข้างกายอย่าง พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พล.ต.ต.ธีรเดซ ธรรมสุธีร์ พร้อมทีมงานสืบสวน ในการลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกด้วยตนเองตลอด 3 เดือนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล วัตถุพยานให้ได้มากที่สุด รัดกุมที่สุด โดยการทำงานไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเป็นสำคัญจนนำไปเจอผู้กระทำผิด"