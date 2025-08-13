(คลิป)ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจำคุก “ลุงพล” เป็น 26 ปี ชี้เจตนาฆ่าฯ ยกฟ้อง "ป้าแต๋น" แม่ "น้องชมพู่" พอใจความยุติธรรมมีจริง

มุกดาหาร - ศาลอุทธรณ์ภาค 4 อ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรม “น้องชมพู่” ที่หายตัวไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก เมื่อปี 2563 โดยแก้โทษสั่งจำคุก “ลุงพล” เป็น 26 ปี จากเดิม 20 ปี ความผิดเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลไว้ก่อนและพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง และ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วน "ป้าแต๋น" พิพากษายืนให้ยกฟ้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผลการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ในคดีเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ อายุ 3 ขวบหายไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง เมื่อ ปี 2563 ตัดสินออกมาแล้วโดยมีการแก้โทษ สั่งจำคุกนายไชย์พล วิภา จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 26 ปี โทษฐานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลไว้ก่อนและพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง และประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วนนางสมพร หลาบโพธิ์ ภรรยานายไชย์พล ศาลพิพากษายื่นให้ยกฟ้อง
โดยคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ ภาค 4 นัดฟังคำพิพากษาเมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(13ส.ค.) โดยนายไชย์พลหรือลุงพลและนางสมพร ภรรยา เดินทางมายังศาลจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่เช้า เช่นเดียวกับ นางพชรมน พชรภัสรส์ ชื่อเดิม นางสาวิตรี วงค์ศรีชา และ นายอนามัย วงค์ศรีชา พ่อและแม่น้องชมพู่ ก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาในเวลา 9.30 น.
ภายหลังได้รับทราบผลการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจำคุกนายไชย์พลอีก 6 ปี นางสาวิตรี วงค์ศรีชา แม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสั้นๆ ว่าพอใจกับการพิจารณาตัดสินของศาลอุทรณ์ ทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกฎหมาย และอยากบอกให้น้องชมพู่รับรู้ว่าความยุติธรรมมีจริง
สำหรับคดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษาสั่งจำคุก นายไชย์พล เป็นเวลา 20 ปี ในความผิด 2 ข้อหา คือ พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง และ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นางสมพร ศาลยกฟ้อง
อนึ่ง คดีอันอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ วัย 3 ขวบหายไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก ทำให้ชาวบ้านมากกว่า 200 ชีวิตออกตามหา
ต่อมาในช่วงค่ำวันที่ 14 พฤษภาคม พบเป็นศพอยู่ในสภาพเปลือยกาย อยู่บนภูเหล็กไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
จากนั้นตำรวจภูธรภาค 4 และ ชุดสืบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่คลี่คลายคดีนานกว่า 1 ปี กระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตำรวจได้ออกหมายจับนายไชย์พล โดยเชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ส่วนนางสมพร ก็ถูกดำเนินคดี 1 ข้อหาเช่นกัน