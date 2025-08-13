“ลุงพล”รอดไม่รอด! ศาลอุทธรณ์ภาค4นัดตัดสินคดีฆาตกรรม “น้องชมพู่”สายวันนี้

มุกดาหาร-สายวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 นัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ “น้องชมพู่” วัย 3 ขวบ ซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก จ.มุกดาหาร เมื่อปี 2563 ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุกลุงพลหรือ นายไชย์พล วิภา 20 ปี ส่วนภรรยายกฟ้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เช้าวันนี้(13ส.ค.)นายไชย์พล วิภา และ นางสมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 1-2 เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ วัย 3 ขวบหายไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง เมื่อ ปี 2563 ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายไชย์พล 20 ปี ใน 2 ข้อหา คือ พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง และ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย /ส่วนภรรยายกฟ้อง
เช่นเดียวกับ นางพชรมน พชรภัสรส์ ชื่อเดิม นางสาวิตรี วงค์ศรีชา และ นายอนามัย วงค์ศรีชา พ่อและแม่น้องชมพู่ ก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาในเวลา 9 นาฬิกา 30 นาที
สำหรับคดีอันอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ วัย 3 ขวบหายไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกกกอก ทำให้ชาวบ้านมากกว่า 200 ชีวิตออกตามหา ต่อมาในช่วงค่ำวันที่ 14 พฤษภาคม พบเป็นศพอยู่ในสภาพเปลือยกาย อยู่บนภูเหล็กไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
จากนั้นตำรวจภูธรภาค 4 และ ชุดสืบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่คลี่คลายคดีนานกว่า 1 ปี กระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตำรวจได้ออกหมายจับนายไชย์พล โดยเชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ / ส่วนนางสมพร ก็ถูกดำเนินคดี 1 ข้อหาเช่นกัน