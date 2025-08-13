ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก "ลุงพล" 26 ปี ยกฟ้อง "ป้าแต๋น" จบคดีมหากาพย์ “น้องชมพู่”

มหากาพย์ทวงคืนความยุติธรรม “น้องชมพู่” ศาลอุทธรณ์ ตัดสินจำคุก “ลุงพล” 26 ปี ยกฟ้อง "ป้าแต๋น" ตำรวจชุดทำงานขอบคุณศาลตัดสินตามพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม
จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาลจังหวัดมุกดาหาร สั่งจำคุก ไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล 2 ข้อหา คดีการเสียชีวิตของ "น้องชมพู่" ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควร ขณะที่ศาลยกฟ้อง นางสมพร หลาบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น โดยศาลให้ประกันตัวชั่วคราว ใช้หลักทรัพย์ที่ดินใน จ.อำนาจเจริญ มูลค่า 780,000 บาท ในการปล่อยตัวชั่วคราว
ล่าสุดวันนี้ 13 สิงหาคม ศาลมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยพิพากษาว่า นายไชย์พล วิภา จำเลยที่ 1 ทั้งหมด 3 ข้อหา คือมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และ กระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี ขณะที่ น.ส.สมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 2 พิพากษายกฟ้อง
พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. หนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ เปิดเผยว่า เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ชุดทำงานได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ วันนี้ศาลได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนใช้เวลาเก็บรวบรวมอย่างรอบคอบหลายปี ทั้งจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ พยานบุคคล และข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์ทุกมิติ คณะทำงานยังคงยืนยันว่าเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำความผิด แต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเป็นจุดสำคัญ จนนำไปสู่การเจอตัวผู้กระทำผิด
ขอขอบคุณคณะทำงานท่าน นำโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. ที่ให้ความสนใจและลงมาติดตามคดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งระดมกำลังชุดสืบสวนจากทั่วประเทศมากฝีมือมาอยู่ที่ บ้านกกกอก ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รอง ผบช.ภ.4 พร้อมทั้ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. / พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐ. / พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร และ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. บช.ก. / พ.ต.ท.พูนสุข เตชะประเสริฐพร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 รวมถึงทีมงานนักสืบทุกคน สถาบันนิติเวชโรงพยาบาล กองพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งในขณะนั้นรับผิดชอบคดีดังกล่าว และทุกคนทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถ
“ขอยืนยันว่าเราทำคดีนี้ด้วยความยุติธรรมในทุกมิติ เพื่อให้ความจริงปรากฏ และวันนี้ศาลได้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐาน คำตัดสินนี้ไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามสมควร้เท่านั้นแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้ครอบครัว คืนความจริงให้กับน้องชมพู่ แม้เรารู้ว่าน้องจะไม่มีวันกลับมา แต่จากวันนี้ไป ทุกคนจะจดจำน้องในฐานะเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่ได้รับความยุติธรรม" พล.ต.ต.นพศิลป์ กล่าว