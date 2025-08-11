ตร.จ่อฝากขัง-ค้านประกันตัว ครูถูกกลาวหาลวนลาม นร.ยิงน้าลูกศิษย์ดับ

เพชรบูรณ์ - คืบหน้าอีกหนึ่งเหตุสลดวงการศึกษาไทย..ตร.จ่อฝากขังทันที ครูยิงน้าชายลูกศิษย์เสียชีวิตคาวงเหล้า หลังรับ นร.จากบ้านเพื่อนไปส่ง แล้วนั่งดื่มกับผู้ปกครอง-ญาติ แล้วถูกเด็กกล่าวหาครูลวนลาม เกิดทะเลาะวิวาทบานปลายถึงขั้นวางมวยกัน ก่อนครูกลับไปคว้าปืนยิงดับ-ขับรถเข้ามอบตัว
ความคืบหน้าเหตุครูประจำชั้นของนักเรียนรายหนึ่ง ใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงนายทวีศักดิ์ พลหลาย อายุ 43 ปี ชาวบ้านหมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ เสียชีวิตคาที่ โดยเหตุเกิดระหว่างครูไปรับนักเรียนจากบ้านเพื่อนมาส่งบ้าน และได้นั่งดื่มสุรากับบิดาของนักเรียน เพื่อน และผู้เสียชีวิต
ระหว่างนั้นได้เกิดการทะเลาะวิวาทจากการที่เด็กหญิงซึ่งเป็นนักเรียน กล่าวหาว่าถูกครูลวนลามระหว่างนั่งรถกลับบ้าน จนญาติเกิดความโกรธ นายทวีศักดิ์(ผู้เสียชีวิต)ใช้หมัดชกหน้าครูหลายครั้ง ครูจึงเดินออกไปและใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้น ครูผู้ก่อเหตุได้ขับรถเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ก่อนขอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เนื่องจากบาดเจ็บบริเวณเบ้าตาซ้าย เลือดออกปากและจมูก โดยมีตำรวจจัดเวรยามเฝ้า 24 ชั่วโมง
ล่าสุดวันนี้(11 ส.ค.6) พ.ต.อ.สมบัติ บุญปาน ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ผู้ต้องหายังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คาดว่าจะออกจาก รพ.ได้ภายใน 1–2 วัน และพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ พร้อมทำหนังสือฝากขังต่อศาลจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว แม้ผู้ต้องหายังอยู่โรงพยาบาล เมื่อแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จะนำตัวส่งฝากขังทันที
ด้านครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้นำร่างนายทวีศักดิ์กลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 193 หมู่ 4 ต.นาป่า พร้อมประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ ณ จุดเกิดเหตุ โดยใช้รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์ขายาวของผู้ตายเป็นส่วนหนึ่งของพิธี นอกจากนี้ยังเตรียมพา ด.ญ.เอ และเพื่อนไปแจ้งความเพิ่มข้อหาอนาจารต่อครูผู้ก่อเหตุอีก 1 คดี
นายชัยวัฒน์ ขวัญเกตุ อายุ 45 ปี บิดาของ ด.ญ.เอ เปิดเผยว่า ครูมาร่วมดื่มสุรากับตนและเพื่อนประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนเกิดเหตุทะเลาะและถูกนายทวีศักดิ์ชกหลายครั้ง เนื่องจากโกรธที่เข้าใจว่าครูลวนลามหลานสาว ก่อนถูกยิงเสียชีวิต ทั้งนี้ครูไม่เคยมาที่บ้านหรือหิ้วสุรามาก่อน ส่วนลูกสาวที่ไม่ยอมไปโรงเรียน ครูก็เคยบอก แต่ตนไม่สามารถบังคับได้
ขณะเดียวกัน นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว ในทางวินัยต้องรอผลคดีจากตำรวจก่อน ขณะนี้เร่งให้โรงเรียนประสานหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว