“THE BLOOMING WITHIN” คอลเลกชันพิเศษที่ยืนยันคุณค่าในตัวผู้หญิงทุกคน จาก SUPA East Glamor

กรุงเทพมหานคร : SUPA EAst Glamor (สุภา อีสต์ แกลมเมอร์) เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “THE BLOOMING WITHIN” ภายในงาน “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED เธอ...มหัศจรรย์ บันดาลใจ” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
สำหรับแบรนด์ SUPA EAst Glamor (สุภา อีสต์ แกลมเมอร์) เป็นแบรนด์แฟชั่นไทยร่วมสมัย ที่นำเสน่ห์ของผ้าไทย อาทิ ผ้าไหม ผ้าท้องถิ่นทุกภาค ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ายกลำพูน ผ้าลายอย่าง และผ้าปาเต๊ะ มาผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย อย่างมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความงามแบบตะวันออกในมุมมองใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลัง ความสง่างาม และความมั่นใจ โดยทางแบรนด์มุ่งหวังที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เห็นคุณค่าและหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์และ Soft Power ของไทย โดยในคอลเลกชันพิเศษ “THE BLOOMING WITHIN” ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่ผลิบานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เปรียบเสมือนผู้หญิงที่เผยพลังและเสน่ห์ออกมา เมื่อเธอได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ SUPA EAst Glamor กล่าวว่า “ในคอลเลกชันพิเศษนี้ เราเลือกใช้ลวดลายบนผืนผ้ามาถ่ายทอดเรื่องราวกลายเป็นแฟชั่น เช่น ผ้ายกดอกลำพูนลายผกากรอง ลายดอกไม้ที่พิมพ์บนผ้าลายอย่าง และผ้าปาเต๊ะ รวมถึงดอกไม้ทำมือจากผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมแก้ว เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และเสน่ห์ให้แต่ละชุด อีกทั้งยังได้แรงบันดาลใจจากสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งดอกไม้ไทย และต่างประเทศ ถ่ายทอดผ่านการออกแบบที่สง่างาม เปี่ยมความหมาย สื่อถึงพลัง ความรัก ความหวัง ความมั่นคง ที่เบ่งบานจากภายใน ไม่ว่าจะเป็น “กลีบดอกอัญชันอันเข้มแข็ง ถึงความหวานละมุนของกุหลาบชมพู สู่ความลึกลับของกุหลาบน้ำเงิน ไปจนถึงพลังแห่งทานตะวันที่ไม่เคยหันหนีแสง” เพราะเราเชิ่อว่า “ผู้หญิงทุกคนคือดอกไม้ที่งดงามในแบบของตนเอง””
นอกจากนี้ยังได้เสริมทัพความงาม ด้วยเครื่องประดับจาก Beauty Gems แบรนด์เครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์ของไทยที่มีความประณีต หรูหรา โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสานศิลปะไทยกับความร่วมสมัยอย่างงดงาม ภายในงานยังได้ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช, ณิชา พูลโภคะ (รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2023) และนางแบบอินเตอร์ โอปอล์ พิไลวรรณ พิมพ์ภูลาด ร่วมแสดงแบบ พร้อมเหล่านางแบบ และเซเลบริตี้ มากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจ คอลเลกชัน “THE BLOOMING WITHIN” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/supaeastglamor หรือโทรศัพท์ 099-629-9878