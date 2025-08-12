“ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” นำชมสวนดอกไม้ 1 ล้านดอก

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ และความงดงามของผู้หญิงผ่าน “สวนดอกไม้” ในงาน “The Mall Lifestore Women Inspired เธอ...มหัศจรรย์บันดาลใจ” ที่ M Grand Hall และ M Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เพื่อต้อนรับ “วันแม่แห่งชาติ” ตระการตากับมนต์เสน่ห์แห่ง “ดอกไม้” กว่า 100 สายพันธุ์ กว่า 1,000,000 ดอก พร้อมผลงานประติมากรรมนกยูงดอกไม้สูงกว่า 8 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 3 ชั้น รังสรรค์โดย “Alanlert” (อาร์ท-ณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ) ศิลปินอิลลัสเตรเตอร์แนว Fantasy Still Life รุ่นใหม่ โดยมี “นกยูง” ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงาน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ความรัก ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ภายในงานยังมีแฟชั่นโชว์ผ้าไทยชุด “เธอ มหัศจรรย์ บันดาลใจ” นำเสนอดอกไม้ประจำถิ่น โดยสาวงามจากเวทีนางสาวไทย 2568 และแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสุดพิเศษชุด THE BLOOMING WITHIN จาก กุ๊กไก่-สุภาพร เอ็ลเดรจ แบรนด์ สุภา อีสต์ แกลมเมอร์ ที่นำผ้าไทยสู่สากล ผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ระดับนานาชาติในกรุงลอนดอน ปารีส และมิลาน นำโดย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช มาพร้อมชุดเครื่องเพชรจาก Beauty Gems และเหล่าเซเลบรุ่นใหม่ นำโดย ม่านฟ้า-อรปภัตร จันทรสาขา, ลี่-กันตา บอร์เดลลิเย่, ต่าย-ทัศนีย์ วีรเวทปราการ, เพรช-ชวิศา ธีระพิพัฒนพงศ์ และโบว์-ณัฐวิภา ธรรม์ทวีวุฒิ เป็นต้น
งานนี้มีเหล่าคนในวงการแฟชั่น ร่วมชมโชว์สุดประทับใจ อาทิ ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, วทัญญู มุ่งหมาย, เอ กิรณา, ลลิสา จงบารมี และปิยาภรณ์ แสนโกศิก ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค