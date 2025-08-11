“น้องกวิณท์” ใส่ชุดฮีโร่ตัวจิ๋วรับวันแม่! คุณแม่ระดับนางฟ้า “ริต้า” โชว์โมเมนต์เลี้ยงลูกแบบลงมือทำทุกขั้นตอน

อบอุ่นหัวใจต้อนรับวันแม่แห่งชาติ กับภาพน่ารักของคุณแม่ลูก 2 แสนสวย “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ที่ควงลูกชายสุดหล่อ น้องกวิณท์ วัย 4 ขวบ สวมชุดฮีโร่ตัวเขียววิ่งเล่นรอบบ้าน พร้อมรอยยิ้มและแววตาซุกซนที่ทำเอาแฟน ๆ ใจละลาย
งานนี้คุณแม่ริต้าไม่ได้แค่สวมบทนางฟ้าของวงการบันเทิง แต่ยังโชว์สกิลแม่บ้านมือโปร หอบตะกร้าผ้าพร้อม Laundrin น้ำยาซักผ้าหอมสะอาด มาดูแลเสื้อผ้าลูกชายเองทุกขั้นตอน สมกับเป็น “นางฟ้าของบ้าน” ในชีวิตจริง
แฟน ๆ แห่คอมเมนต์ชื่นชม “น้องกวิณท์” ว่าเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วที่สดใสสมวัย พร้อมแซวคุณแม่ริต้าว่าเป็นแม่ศรีเรือนตัวจริง ลงมือเองทุกขั้นตอน บ้างก็แอบกระซิบว่า “ลุคส์แม่ริต้าเลียนแบบไม่ได้ แต่กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่ม Laundrin ซื้อตามได้แน่นอน!” เลยน้าา