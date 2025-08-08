“จอส-กวิน” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหม่!! ในงาน “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” แฟนๆ ล็อคคิวกดบัตร 16 ส.ค.นี้

หลังจากสองหนุ่มฮอต “จอส-เวอาห์ แสงเงิน” และ “กวิน แคสกี้” พาแฟนๆ เข้าสู่โลกแวมไพร์สัมผัสความฟินสุดตราตรึงใจไปกับความรักระหว่างแวมไพร์หนุ่มและมนุษย์เลือดพิเศษ ในซีรีส์กระแสปัง “My Golden Blood เลือดนายลมหายใจฉัน” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุด “จอส-กวิน” ก็เตรียมระเบิดความสุขแบบจัดเต็ม สะกดใจแฟนๆ ทุกคนในงาน “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” กับโชว์สุดประทับใจที่เล่าผ่านเรื่องราวและเส้นทางในวงการของทั้งคู่ที่กว่าจะได้มาบรรจบกัน แล้วเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ “ร่วมงาน” แต่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่ไม่มีใครหยุดได้ เมื่อทั้งคู่ “จับมือกัน” โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไป! และใน Fancon นี้รับรองว่าแฟนๆ จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ที่หลากหลายที่ “จอส-กวิน” ทุ่มเทตั้งใจจัดแสดงโชว์สุดพิเศษถ่ายทอดพลังความสุขเติมเต็มให้แฟนๆ นำกลับไปอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง สุดตระการตา และสร้างความทรงจำในทุกโมเมนต์ที่แสนล้ำค่าร่วมกันพร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลกที่รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ใน วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แฟนๆ เตรียมตัวให้พร้อมล็อคคิวกดบัตรกันได้เลย!!
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” สามารถจับจองบัตรบนช่องทาง Online ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายทุกที่นั่ง ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และเปิดจำหน่ายบัตร ทุกช่องทางตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 บัตรราคา 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,500 / 3,500 / 3,000 /2,000 / 1,500