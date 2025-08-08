มหัศจรรย์สวนดอกไม้ 1 ล้านดอก 100 สายพันธุ์ พร้อมให้พาแม่มาเช็กอิน ‘วันแม่‘ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

กรุงเทพ 7 สิงหาคม: เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ และความงดงามของผู้หญิงผ่าน “สวนดอกไม้” ในงาน “The Mall Lifestore Women Inspired เธอ...มหัศจรรย์บันดาลใจ” ถ่ายทอดความงดงามของผู้หญิงผ่านสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยนอย่าง “ดอกไม้” จุดประกายพลังบวก และแรงบันดาลใจ พร้อมประติมากรรมนกยูงดอกไม้สุดอลังการ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจถ่ายทอดพลังของ "ผู้หญิง" ที่กล้าฝัน กล้าคิด กล้าทำ กล้าเป็นตัวของตัวเอง ผ่านเวทีเสวนาพิเศษ และกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2568 ที่ M Grand Hall และ M Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
เพื่อต้อนรับ “วันแม่แห่งชาติ” เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เนรมิต “สวนดอกไม้” ใจกลางห้างที่ใหญ่ที่สุด ตระการตากับมนต์เสน่ห์แห่ง “ดอกไม้” กว่า 100 สายพันธุ์ รวมกว่า 1,000,000 ดอก พร้อมผลงานประติมากรรมนกยูงดอกไม้สูงกว่า 8 เมตร หรือเทียบเท่ากว่าตึก 3 ชั้น รังสรรค์โดย “Alanlert” (อาร์ท - ณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ) ศิลปินรุ่นใหม่อิลลัสเตรเตอร์แนว Fantasy Still Life รุ่นใหม่ ที่เนรมิตสวนดอกไม้สุดตระการตา
โดย “นกยูง” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ความรัก ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง โอบล้อมไปด้วย 8 ประติมากรรมดอกไม้ยักษ์ ได้แก่ ดอกคาเมลเลีย สะท้อนถึงรักมั่นคง งามสง่า
ดั่งหญิงผู้มั่นใจในหัวใจตนเอง, ดอกเอเดลไวส์ สื่อถึงรักแท้จากยอดเขา งดงามและแกร่งดั่งหัวใจหญิง, ดอกลิลลี่ สื่อถึงความอ่อนโยน และการเริ่มต้นใหม่ของหัวใจ, ดอกดาหลา สื่อถึงงามสง่า เข้มแข็ง และรักอย่างลึกซึ้ง, ดอกซากุระ สื่อถึงอ่อนโยน สดใส ดั่งหญิงผู้เปี่ยมความหวัง, ดอกคาร์เนชั่น สื่อถึงรักที่ผลิบาน ความจงรัก และความชื่นชมจากใจ,ดอกกล้วยไม้ สื่อถึงประณีต หรูหรา งามดั่งหญิงผู้รู้คุณค่าในตน, และดอกไฮเดรนเยีย สื่อถึงความรู้สึกที่หลากหลาย แต่จริงใจเสมอ. สะท้อนความงดงามที่แตกต่างกันในแบบฉบับของผู้หญิง เฉกเช่นดอกไม้ที่เบ่งบานในแบบของตนเอง เพื่อให้สายคอนเทนต์ได้แชะแอนด์แชร์บนโซเซียลมีเดียกันอย่างจุใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีแฟชั่นโชว์ผ้าไทยชุด “เธอ มหัศจรรย์ บันดาลใจ” นำเสนอดอกไม้ประจำถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์และสายสัมพันธ์แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเหล่าสาวงามจากเวทีนางสาวไทย 2568 และแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นสุดพิเศษชุด THE BLOOMING WITHIN จากคุณกุ๊กไก่ สุภาพร เอ็ลเดรจ แบรนด์ SUPA EAST GLAMOR SUPA East Glamor (สุภา อีสต์ แกลมเมอร์) ที่นำผ้าไทยสู่สากล ผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ระดับนานาชาติในกรุงลอนดอน ปารีส และมิลาน โดยชุดคอลเลคชั่นพิเศษนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่ผลิบานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เปรียบเสมือนผู้หญิงที่เผยพลังและเสน่ห์ออกมา ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง โดยเลือกใช้ลวดลายบนผืนผ้าถ่ายทอดเรื่องราวและยังได้แรงบันดาลใจจากสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ โดยใช้ผ้าจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย อาทิ ผ้าปาเต๊ะ, ผ้าไหมยกดอกลำพูน, ผ้าลายอย่าง และผ้าไหมมัดหมี่ ถ่ายทอดความงามจากเหล่านางแบบชื่อดังนำ นำโดย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ที่จะมาพร้อมชุดเครื่องเพชรจาก Beauty Gems และเหล่าเซเลบริตี้รุ่นใหม่ นำโดย ม่านฟ้า-อรปภัตร จันทรสาขา, ลี่-กันตา บอร์เดลลิเย่, ต่าย-ทัศนีย์ วีรเวทปราการ,เพรช-ชวิศา ธีระพิพัฒนพงศ์ และ โบว์-ณัฐวิภา ธรรม์ทวีวุฒิ เป็นต้น
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคนในวงการแฟชั่น ร่วมชมโชว์สุดประทับใจ อาทิ ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, คุณวทัญญู มุ่งหมาย, คุณเอ กิรณา, คุณลลิสา จงบารมี และปิยาภรณ์ แสนโกศิก, ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
นอกเหนือจากกิจกรรมในพิธีเปิดงาน ยังมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2568 อาทิ ส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่ พูดคุยกับ หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง และ ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ กับกิจกรรม BANGKOK BANK M VISA เสิร์ฟความสุข Lucky Fan 200 ท่าน* MEET&GREET เสวนาพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง กับกิจกรรม WOMEN INSPIRED TALK กับคู่แม่ลูก ที่จะมาแบ่งปันมุมมองตัวแทนผู้หญิงเก่ง นำทีมโดย “คุณฐาปนีย์ และน้องข้าวหอม เกียรติไพบูลย์” “คุณลูกเกด เมทินี และน้องสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล”, “คุณบุ๋ม ปนัดดา และน้องอันดามัน วงศ์ผู้ดี” และ“ศิลปิน Alanlert - คุณอาร์ท ณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ และคุณแม่, MUSIC INSPIRED กับ “วงลานดอกไม้” ศิลปินดูโอ้หญิงยอดนิยมบนเส้นทางดนตรี, ร่วมชมและให้กำลังใจการประกวด Next G & Mrs.Global “FROM HER TO HER โดย TPN GLOBAL
ผู้สนใจสามารถจูงมือคุณแม่ร่วมกิจกรรม และถ่ายภาพบันทึกความประทับใจได้ในงาน “The Mall Lifestore Women Inspired เธอ... มหัศจรรย์ บันดาลใจ” ได้ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ตั้งแต่วันที่ 7-12 สิงหาคม 2568 และติดตามทุกกิจกรรมดี ๆ จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ที่ Facebook : The Mall Group และ IG : themallgroup