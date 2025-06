‘เจมีไนน์’ โชว์แบรนด์แฟชั่นสะท้อนตัวตน ดีไซน์ได้อย่างอิสระ

ครั้งแรกกับ DIVINE x SIAM CENTER 1st POP UP STORE โดย Divine Brand Official จากการออกแบบของ เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับสไตล์ Street Glam ที่ผสมผสานสไตล์ Streetwear กับ Glamorous Fashion อย่างลงตัว ด้วยคอนเซ็ปต์ “Express Yourself Collection” – คอลเลกชันที่สร้างพื้นที่แห่งอิสรภาพให้คุณได้สื่อสารตัวตน ความรู้สึก และอารมณ์ผ่านแฟชั่นเสื้อผ้าอย่างแท้จริง

Divine Brand Official สะท้อนตัวตนของผู้ก่อตั้งแบรนด์และซีอีโอ อย่าง เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ศิลปินหนุ่มไฮแฟชั่นที่มีทั้งความหล่อ เท่ หรูหรา และมีบุคลิกความสนุกสนานในแบบที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวเอง โดยวางคาแรกเตอร์เป็นแบรนด์แฟชั่นที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด และยังเชื่อมโยงแฟชั่น Street Glam ที่ผสมผสานเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน กับกลิ่นอายความหรูหรา ความเท่ และความสนุกสนานในทุกดีเทล ส่งต่อพลังบวกและเรื่องราวที่จริงใจจากศิลปินผู้สร้างแบรนด์ถึงลูกค้าของเรา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเอง

สินค้าในคอลเลกชันนี้เน้นไปที่ “การแสดงตัวตน” เป็นหลัก เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผ่านลวดลายและการตกแต่งในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแพตช์ ปักลาย หรือสกรีนที่มีความหมายเฉพาะตัว อีกทั้งลวดลายที่ใช้สื่อสารอารมณ์ ความคิด และความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี สวมใส่สบาย เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เพราะเรารู้ว่าการแสดงออกที่แท้จริง ต้องมาพร้อมกับความสบายใจที่จะเป็นตัวเอง

เสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้จึงไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น แต่ยังเต็มไปด้วยความหมายและสไตล์ที่เป็นได้ตามบุคลิกของผู้สวมใส่ และให้มันเป็นสิ่งที่ “พูดแทนคุณ” ได้อย่างชัดเจนที่สุด ประกอบด้วยเสื้อยืด, เสื้อเบบี้ที, เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตครอป, หมวก, กระเป๋า, พวงกุญแจ และ แพตช์ติดเสื้อ ใครสนใจลองไปชมคอลเลกชัน “Express Yourself Collection” ได้ที่โซนเอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์