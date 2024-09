ถูกใจก็ไปได้เลย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม “ค่ายครบเด็กสร้างพอร์ต” ให้นักเรียน ม.ปลาย เรียนรู้เทคนิคการสร้างพอร์ตโฟลิโอ พร้อมสู่คณะและสาขาในฝันที่ใช่

โดยภายในงานทั้ง 2 วันของ “ค่ายครบเด็กสร้างพอร์ต” น้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เตรียมความพร้อมก่อนใครในการเรียนรู้เทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอให้ชนะใจกรรมการ โดยการสอนติวพอร์ตแบบเข้มข้นกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสและประโยชน์อย่างมากในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน “คณะ” หรือ “สาขา” ที่ชื่นชอบ และยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปสุดปังมากกว่า 20 กิจกรรมให้เลือกเข้าร่วม เพื่อค้นหาและตอกย้ำ ตามความถนัดและสนใจของตนเองที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งการทำงาน หรือ ประกอบธุรกิจอาทิ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กับกิจกรรม Digital Accounting for Smart Accountants เกม E-Logistics เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล เกมการเงินหรรษาเพื่อความมั่งคั่ง Corporate Financial เทรดหุ้นหรรษาพารวย CIBA Content Marketing Workshop Wow! Entrepreneur: Design Thinking กระเป๋านี้เพื่อเธอ Global Market Expansion Workshop ส่วนคณะนิเทศศาสตร์มาในหัวข้อ Beyond Content Creators ปั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ สร้างโชว์สุดปัง สร้างหนังสุดคูล รีวิวคอนเทนต์ Creator Contest คณะการท่องเที่ยวและการโรงเเรม กับกิจกรรม Young Traveler : The Journey to Influencer วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ กับ Workshop การเขียนโปรแกรม mblock ใน HaloCode และ การแสดงผลข้อมูลด้วย Power BI คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับกิจกรรมก้าวสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ ประชันนโยบายสร้างเมืองแห่งอนาคต ฯลฯ โดยผลงานนั้นยังสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในแฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นเข้าเรียนสมัครเรียนพร้อมกันนั้นน้องๆ ยังได้ร่วมเปิดประตูสู่โลกแห่งความสำเร็จ กับการบรรยายพิเศษจากรุ่นพี่บัณฑิตของ DPU ที่ประสบความสำเร็จ ที่มาแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับแห่งอนาคตแบบใกล้ชิด เพื่อพัฒนา Future Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะ CEO แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังค้ำคูณ “พี่บิวตี้โรส” Marketing Innovation ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป “พี่โทนี่ วิลเลี่ยม” ศิลปินหน้าหวาน “พี่ลูกตาล ชลธิชาศ์” วิศวะสาวดาวรุ่ง พี่บีม-เกี๋ยงคำนอกจากนี้ยังมีบูธให้คำปรึกษาเรื่อง Portfolio บูธให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อและการยื่นกู้ กยศ. บูธเล่นเกม DPU Career Quiz Game เพื่อค้นหาตัวตน และบูธยื่นพอร์ตสมัครเรียน DPU Portfolio เพื่อรับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาทหรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดเผยความรู้สึกว่า การมาสัมผัสกับงานในวันนี้เหมือนได้เปิดโลกใหม่ ทั้งในส่วนของการเรียนทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ไม่ใช่แค่จบไปแล้วทำงานเป็นไกด์ หรือ มัคคุเทศก์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างและน่าสนใจ ได้รู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแต่สำคัญในการทำพอร์ต เช่น การเลือกสีที่เกี่ยวข้อง เรื่อง Font จัดเรียงรูปแบบของเนื้อหาซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจกับคณะกรรมการตอนไปสมัครเรียน เพื่อได้โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม“ได้ความรู้และก็สนุกไปพร้อมๆ กัน ตรงกับที่หนูตั้งใจที่จะมาและตั้งใจที่เรียนคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมอยู่แล้ว เพราะส่วนตัวชอบเที่ยวเลยมาเรียน วันนี้ให้คุณพ่อพามาร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปด้วย กิจกรรมเยอะมาก และทำให้ได้รู้ว่าการเรียนต่อไม่ใช่จบไปไกด์หรือมัคคุเทศก์ มีเป็นเชฟด้วย ได้ลองปฏิบัติจริงด้วย ได้จัดจาน แต่งอาหารในจาน งานทั้งหมดโอเคมากเลยค่ะ ”เช่นเดียวกับหรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ได้มาร่วมเวิร์กชอป กล่าวว่า กิจกรรมสนุกและได้ความรู้ ได้เจอเพื่อนใหม่ไปพร้อมๆ กัน เริ่มตั้งแต่การทำพอร์ตโฟลิโออย่างไรให้สร้างสรรค์และน่าสนใจยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยทำมาก่อนแบบทั่วๆ ไปใช้โปรแกรมแบบสำเร็จรูป กลับไปก็จะไปไล่เก็บผลงานเก่าๆ ที่คิดว่าใช้ไม่ได้เอามาใส่“อาจารย์และพี่ๆ ที่มาพูดสนุกและมีความน่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้า สอนนำเสนอพอร์ตได้ดีมากและยังมีให้ลงมือปฏิบัติด้วย สามารถทำพอร์ตได้ดีขึ้นจากเดิมปกติที่ใช้ Template สำเร็จรูป แต่มันทำออกมาแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ วันนี้กลับไปก็เดี๋ยวรีบเอาผลงานเก่าๆ ที่คิดว่าใช้ไม่ได้ตอนแรกเอามาใส่ การเดินทางมา DPU ก็ไม่ยาก นั่ง BTS มาและต่อรถอีกนิดเดียวถึงแล้ว”ขณะที่ทางด้าน 3 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีและพร้อมกับที่วันนี้ยื่นพอร์ตและสมัครเรียนต่อในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ระบุว่า “ชอบเรื่องการปกครองและการเมืองอยู่แล้ว มาวันนี้เล็งไว้อยู่แล้วต้องมาเรียนที่นี่ และพอมาสัมผัสก็ดี ถูกใจอย่างที่คิดเลยสมัครเรียนไปเลย ส่วนการทำพอร์ตโฟลิโอถือเป็นกำไร""เพราะตอนแรกที่มายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากไปกว่านี้ มันก็อาจจะดีในแบบหนึ่งคือเรียบร้อย เรียงเนื้อหาและปริ้นสี แต่พอมาได้ทำคิดว่าต้องเริ่มทำใหม่ เราสามารถใส่ Background ใส่สีตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสร้างสรรค์ได้ ในเรื่องของเนื้อหาก็ต้องพยายามดูการสะกดให้ถูก จัดหมวดหมู่ผลงานเรียงลำดับ สรุปทั้งหมดสั้นๆ คำเดียวเลยสนุก และที่สำคัญมีเกียรติบัตรไปใส่เพิ่มในด้วย”