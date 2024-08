บัญชีดิจิทัล ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ CIBA-DPU พร้อมบิน Rookie Accountant Camp 3 ฝึกปีกกล้า ขนทัพความรู้คู่จรรยาบรรณ ยกระดับบัญชีรุ่นใหม่ 2567

หลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม Rookie Accountant Camp ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) นำโดยคุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์ นายกสมาคม คุณเพชรา สงวนยวง และคุณกาญจนา เพ็งบุญตรู อุปนายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดย คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล Head of People and Business Development สำนักงานงานบัญชีกลาง ถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์จริง เพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาในความรู้ด้านบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม เสริมความมั่นใจจากการลงมือปฏิบัติจากเอกสารจริง และการแก้ปัญหาจริงจากการทำงาน รวมถึงเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพ และการใช้ Cloud Accounting Software เพื่อยกระดับนักบัญชีรุ่นใหม่ของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 และ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)ผู้จัดการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (IPAD) และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชียุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า กิจกรรม “Rookie Accountant Camp” ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์ยังเน้นการติดอาวุธทางด้านวิชาการควบคู่กับเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2567 ซึ่งจะออกปฏิบัติงาน CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้รูปแบบของการทำงานของนักบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวตามให้ทันโดยกิจกรรมในทั้ง 2 วัน ตลอด 12 ชม. จัดสรรเรียงลำดับเป็นอย่างดีเพื่อปูทักษะที่จำเป็นให้พร้อมสรรพกับนักบัญชีในยุคดิจิทัล ทั้งวิชาการและลงมือปฏิบัติจากเอกสารจริง เพื่อเสริมความมั่นใจและฝึกการแก้ปัญหาจริงจากการทำงาน เริ่มตั้งแต่การปรับจากโหมดนักศึกษาสู่โลกคนทำงานจริง จากนั้นเรียนรู้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี พร้อมกับด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลและประกันสังคม และการจัดทำและการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นภาษีออนไลน์ การคำนวณและกรอกแบบ ภ.ง.ด. 91 ต่อด้วยการใช้ Cloud Accounting Software เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ NEXTTO และได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ e-Tax Invoice และ e-Receipt เรียนรู้แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร การคำนวณและกรอกแบบ ภ.พ.30 และปิดท้ายด้วยการตรวจสอบรายการผิดปกติทางบัญชีนอกจากนี้ตลอดการเรียน 3 ปีที่ผ่านมานักศึกษาหลักสูตรบัญชีทุกคนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการบัญชี เช่น Express, FlowAccount, OCR, POS on Mobile, SAP-ERP และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี“เราติดปีกให้ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งโปรแกรมบัญชีที่ใช้ในสำนักงานบัญชี องค์กรหรือบริษัททั้ง SMEs และ บริษัทมหาชน นักศึกษาเราจะได้เรียนทั้งหมด ถามว่า Future Workforce Skills นักบัญชีปัจจุบันคืออะไร คำตอบคือต้องปรับตัวให้เร็วโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเน้นเรื่องนี้ให้กับนักศึกษา ซึ่งหลังจากที่เขาจบแคมป์และปฏิบัติ CWIE ระยะเวลาทั้งหมด 8 เดือน จากที่สำรวจกว่า 90% นักศึกษาได้รับการติดต่อให้ทำงานในทันที” ดร.อรัญญา กล่าวดร.อรัญญา มั่นใจว่าด้วยความรู้ ทักษะ และโดยเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ จะทำให้นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างมั่นใจ และเติบโตเป็น “นักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ” ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากนักศึกษามีพื้นฐานดีครบในจุดนี้ เมื่อออกไปทำงานจะสามารถต่อยอด และเจริญก้าวหน้าในอาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท หรือแม้กระทั่ง Chief Financial Officer (CFO)“เราเชื่อว่านักบัญชีต่อให้คนเก่งขนาดไหน ถ้าคุณไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีทางรอด อย่างที่เห็นในข่าวธุรกิจล้มละลายจากการตบแต่งตัวเลขทางบัญชี ไม่ว่าเพราะผู้บริหารสั่งให้ทำหรือไม่มีความซื่อสัตย์ในการจัดทำบัญชี ทุกอย่างมันก็คือการไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เราจึงพูดกับนักศึกษาเสมอว่า อยู่ในวิชาชีพบัญชีเรามีเกียรติ ถึงแม้เราไม่ใช้ หมอ วิศวะ แต่เรามีวิชาชีพของเรา ซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ตรงกับทางพี่ๆ ทีมวิทยากรสมาคมสำนักงานบัญชีไทยที่อยากจะให้เด็กที่จบใหม่ทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะมันจะช่วยยกระดับวิชาชีพบัญชี จึงเป็นมาของชื่อ Rookie คือ ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทรงคุณค่า เพราะเราอยากผลิตนักบัญชีหน้าใหม่ที่ทรงคุณค่าออกสู่ตลาดงานบัญชี”