อนาถแท้อเมริกา หนี “ไบเดน” ปะ “ทรัมป์”!

“To Serve His Country, President Biden Should Leave The Race”

“สิ่งที่เขาควรจะทำให้ประเทศ คือ ประธานาธิบดีไบเดนควรถอนตัวจากการลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเสีย”

ผลปรากฎว่า ชาวอเมริกัน 72% บอกว่าไม่มี ก็คือ ไม่ไหวแล้ว

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 นี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 มีการจัดการดีเบตรอบแรกระหว่างนายโจ ไบเดน กับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ สองตัวแทนจากสองพรรคการเมืองใหญ่ โดยคนที่เรียกร้องให้จัดก็คือฝั่งพรรคเดโมแครตของนายไบเดน แต่กลับกลายเป็นว่า การดีเบตดังกล่าว เผยความอ่อนแอ และความแก่ชราของนายไบเดน ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนนายไบเดนนอกจากจะมีน้ำเสียงที่แหบแห้งแล้ว ยังมีอาการพูดตะกุกตะกัก นิ่งเงียบไปพักใหญ่ ไม่นับรวมถึงการตอบคำถามหลายครั้งที่หลุดประเด็นอย่างเห็นได้ชัด เหล่านี้ทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวอเมริกันกังวลว่าร่างกายของนายไบเดนอาจจะไม่แข็งแรงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยมีสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนที่เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่า พรรคเดโมแครตควรหาแคนดิเดตคนอื่นมาเป็นผู้แทนพรรคในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่นายไบเดน ณ วันนี้อายุ 81 ปี แล้ว ด้วยอายุขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยก็จะดำรงตำแหน่งไปถึงอายุ 85 ปีสภาพสังขารของนายไบเดน ณ ปัจจุบันชี้ให้เห็นชัดแล้วว่า สุขภาพของเขาไม่ไหวแล้วสำหรับการเป็นผู้นำสูงสุดของมหาอำนาจเบอร์ 1 ของโลก ที่สร้างเรื่องราว และพยายามก่อสงครามไปทั่วทุกภูมิภาคในโลกผลดีเบตดังกล่าวทำให้ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สซึ่งเคยประกาศสนับสนุนนายไบเดน ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เมื่อปี 2563 เรียกร้องให้ นายไบเดนถอนตัว จากการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคได้หาผู้แทนคนใหม่ที่อาจเอาชนะนายทรัมป์ได้พาดหัวความเห็นของ กอง บก.นิวยอร์ก ไทมส์ โจมตีนายไบเดนอย่างตรงไปตรงมาว่าหรือแปลเป็นไทยคือบทบรรณาธิการนิวยอร์กไทม์ส ระบุ และว่า นายไบเดนกำลังวางเดิมพันที่สุ่มเสี่ยง เพราะพรรคเดโมแครตมีผู้นำคนอื่นที่ พร้อมจะนำเสนอทางเลือกที่ชัดเจน น่าสนใจ และมีพลัง มากกว่านายทรัมป์ที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2นิวยอร์กไทมส์ระบุสำหรับความเห็นของนิวยอร์กไทมส์นั้นแม้จะเป็นเพียงความเห็นของกองบรรณาธิการสื่อเจ้าหนึ่ง แต่ก็เป็นสื่อใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีผู้อ่านเป็นนักการเมืองและผู้มีอำนาจตัดสินใจจำนวนมากรวมถึงตัวนายไบเดนด้วย ที่สำคัญคือกอง บก.นิวยอร์กไทมส์ ยังเคยประกาศจุดยืนในการสนับสนุนนายไบเดนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาตลอด ดังนั้นความเห็นดังกล่าวจึงสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมากต่อวงการเมืองสหรัฐฯไม่เพียงแค่นิวยอร์กไทมส์ แต่สื่อใหญ่ในอเมริกา รวมถึงฝั่งยุโรป ก็รับไม่ได้กับสภาพของนายไบเดน และออกมาเรียกร้องให้นายไบเดนถอนตัวเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เดอะ นิวยอร์กเกอร์, ดิ อีโคโนมิสต์, ชิคาโก ทริบูน, ดิ แอตแลนตา เจอร์นัล เป็นต้นแต่แม้จะพ่ายแพ้อย่างหมดรูป หลังจากการดีเบต นายไบเดน กับครอบครัวของเขายังคงดื้อดึงประกาศว่าจะเอาชนะนายทรัมป์ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ และไม่มีท่าทีที่จะถอนตัวนายไบเดน กล่าวระหว่างการเดินสายหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาพร้อมกล่าวด้วยว่าแม้ตัวเองจะเดินเหินไม่คล่องแคล่วอย่างที่เคยเดิน พูดไม่คล่องอย่างที่เคยพูด และอภิปรายได้ไม่ดีเท่าที่เคยทำมา แต่ตัวเองคงไม่ลงสมัครอีกครั้งหากไม่มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าสามารถเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่ออีกสมัยได้ไม่เพียงแค่คนในพรรคเดโมแครต หรือ สื่อต่าง ๆ ที่ออกมาส่ายหัวให้กับปัญหาสุขภาพ และความดื้อดึงของนายโจ ไบเดน เพราะ ผลโพลล่าสุดของ CBS News/YouGov ที่สำรวจชาวอเมริกันที่มีสิทธิเลือกตั้ง หลังการดีเบตยังพบว่านายไบเดนมีสุขภาพจิต และสามารถครองสติเพื่อการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อหรือไม่?เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตระหว่างไบเดน กับ ทรัมป์ ก็พบว่าคนเกือบครึ่ง หรือ 50 ต่อ 49 ก็มองว่า นายทรัมป์ที่เป็นคู่แข่งกับนายไบเดน ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นกันเมื่อถามต่อว่านายไบเดนควรจะลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่?คำตอบก็คือ คนอเมริกันกว่า 72% เห็นว่านายไบเดนไม่ควรลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน หรืออีก 4 เดือนข้างหน้านี้แล้วเมื่อถามลึกลงไปถึงสาเหตุที่นายไบเดนไม่ควรลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อไปแล้วคำตอบหลักของคนกว่า 86% ก็คือ มาจากปัญหาเรื่องอายุ และ 71% คือ ความกังวลเรื่องการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดระหว่างดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯแต่เมื่อถามชาวอเมริกันว่ารู้สึกว่าในการดีเบต ใครพูด “ความจริง (Truth)” มากกว่ากัน?คำตอบคือ คนอเมริกันรู้สึกว่า ไบเดน พูดความจริงมากกว่า ทรัมป์ คือ ระหว่าง 40% กับ 32%ที่สำคัญก็คือ นายทรัมป์นั้นยังมีคดีอาญาพัวพันมัดตัวอีกเพียบเลยหลายสิบคดี แม้ว่าศาลสูง Supreme Court ของสหรัฐฯ จะบอกว่า แม้จะโดนคดีแต่ก็สามารถลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ก็ตามเกือบทุกประเทศทั่วโลกจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพวกที่กำลังทำสงครามและมีความขัดแย้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยูเครน, อียู, นาโต้, อิสราเอล, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์รวมถึงไทย เราด้วย เป็นต้น เพราะการเปลี่ยนผู้นำย่อมจะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสงครามและสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ทรัมป์พูดมาตลอดว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยจะยุติสงครามในยูเครนภายใน 24 ชั่วโมงอีกหนึ่งประเทศที่จะปวดหัวที่สุด ไม่ว่าทรัมป์จะมาไม่มา ไบเดนจะไปไม่ไป นั่นคือประเทศจีนเพราะสุดท้ายไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐฯ ก็จะพยายามหาเรื่องกับจีนตลอดจริง ๆ แล้ว หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศใหญ่ และที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐฯ ต่างก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงจากกันทั้งนั้นอย่างล่าสุดข่าวเมื่อ ปลายเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา อิหร่านกับรัสเซียจับมือกันแล้ว โดยให้ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย กับ(National Iranian Gas Company; NIGC) เซ็นสัญญาความร่วมมือกันแล้วรัสเซีย กับ อิหร่านนั้นผูกขาดปริมาณก๊าซธรรมชาติในโลกมากถึง 60% เท่ากับว่าตอนนี้ รัสเซีย กับ อิหร่านควบคุมทิศทางและกลไกเกี่ยวกับราคาก๊าซของโลกไว้ในมือเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่า ถ้าไล่เรียงมาแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับมือ และขยายกลุ่ม, การกระชับความสัมพันธ์ของ(Shanghai Cooperation Organization)หรือ SCO ซึ่งตอนนี้กำลังมีการประชุมซัมมิตกันที่กรุงอัสตานา เมืองหลวงของคาซัคสถาน,กระบวนการล้มเปโตรดอลลาร์ (Petrodollar),การลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (De-dollarization), การทยอยปรับเปลี่ยนทุนสำรองระหว่างประเทศจากดอลลาร์ ไปเป็นทองคำฯลฯเรื่อยมาจนถึงเรื่องการลดการพึ่งพาไมโครชิปจากตะวันตก, ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล, เพิ่มสัดส่วนการผลิตรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือ EVนายสนธิกล่าว