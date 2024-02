นั่งไทม์แมชชีนไปดู "ตะวัน-แบม" รับรางวัล The People Awards 2023 "พิธา" ดอดร่วมยินดี

วันนี้ (13 ก.พ.) จากกรณีที่เมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 4 ก.พ. ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายความปลอดภัยภารกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตลอดภารกิจมีการปล่อยรถประชาชนร่วมในเส้นทางนั้น มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อเอ็มจี รุ่นนิวเอ็มจี 3 สีขาว ทะเบียน 8 กจ 1711 กรุงเทพมหานคร มีชายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่และหญิงนั่งด้านข้างคนขับขี่ ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาคดี 112 มีพฤติการณ์คือบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างขบวนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสัน และขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จ แต่เมื่อมาถึงบริเวณทางลงด่วนพหลโยธิน 1 (ทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ) เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายได้สกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวลงไปร่วมกับขบวนเสด็จได้ จึงปรากฏคลิปโต้เถียงในเฟซบุ๊ก Tawan Tantawan กลายเป็นที่วิจารณ์จำนวนมากด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ตนเองเป็นนายประกันให้ น.ส.ทานตะวันว่า ตนเองจะเป็นนายประกันหรือไม่ ไม่สำคัญ ในฐานะที่เป็นนักการเมืองและคนไทยคนหนึ่ง กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมือง และอนาคตของคนรุ่นใหม่ จึงอยากเชิญชวนทุกคนตั้งสติ เข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจ กังวลใจ และต้องการความเข้าใจอยากให้ทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้ การผลักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไป ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวม อยากจะให้ร่วมมือกัน หาทางออก เพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมของ น.ส.ทานตะวัน ที่แสดงออกต่อขบวนเสด็จฯ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกัน เป็นสิทธิการประกันตัว ต้องแยกเป็นกรณี ควรใช้ความละมุนละม่อม หาทางออกร่วมกัน เพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ส่วนจุดยืนของต่อการกระทำของ น.ส.ทานตะวันนั้น "กังวลใจ แต่เข้าใจ"ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 สื่อออนไลน์ The People จัดงานประกาศผล 10 คนแห่งปีที่ได้รับรางวัล The People Awards 2023 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น โดยพบว่า น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือแบม ติด 1 ใน 10 ผู้ได้รับรางวัล โดยทั้งคู่ได้กล่าวสุนทรพจน์ ระบุว่า “ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้เพราะทุกคน… แต่มันกลายเป็นว่าปัญหามันยังอยู่ ยังมีคนโดนปิดปาก เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราก็คงต้องสู้กันต่อไป เพื่อให้ปัญหามันคลี่คลาย แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สักที” ภายในงานยังพบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ไปร่วมแสดงความยินดีกับตะวันและแบมอีกด้วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิทส์ เทล พับบลิค รีเลชั่น จำกัด (Moonshot Digital)อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)นักการตลาดสายข้อมูล เจ้าของเพจการตลาดวันละตอนผู้ประกาศข่าวภาคสนามและพิธีกร ที่คลุกคลีกับการทำข่าวในประเด็นการเมืองและสังคมมาร่วม 20 ปีนักจัดรายการรุ่นใหญ่ ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ดีเจ นักแสดง พิธีกร และยูทูบเบอร์บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People อดีตบรรณาธิการเซคชั่นจุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ อดีตบรรณานิตยสาร GMปรากฎว่า รางวัลดังกล่าวกลายเป็นที่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากตะวันและแบม เป็นแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มทะลุวัง ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวอิสระ ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใน The People ออกแถลงการณ์กรณี The People มอบรางวัล The People Awards 2023 ระบุว่า ตามที่สังคมได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการประกาศรางวัล The People Awards 2023 ในสาขารางวัล People of Tomorrow นั้น ทางบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ทุกสื่อภายใต้องค์กร เราได้ให้อิสระแก่กองบรรณาธิการทุกสื่อในการทำงานและครีเอตคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ Nation Way ที่เนชั่นกรุ๊ปกำหนด ฉะนั้น ในรายละเอียดการทำงานในส่วนงานประกาศผลรางวัล The People Awards 2023 ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัล และการมอบรางวัลดังกล่าว ล้วนเป็นการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ The People ทั้งสิ้น สื่ออื่นในเครือเนชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลและกิจกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกัน เนชั่น กรุ๊ป ได้มีการเจรจากับผู้สนใจมาก่อนหน้านี้เพื่อขายหุ้นในส่วนของ The people ออกไป เนชั่น กรุ๊ป สถาบันสื่อมืออาชีพ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างหนักแน่นในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นสารประโยชน์แก่สังคมไทย และธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้านนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The People ออกแถลงการณ์จากบรรณาธิการอำนวยการ/ผู้ก่อตั้ง The People กรณีการมอบรางวัล The People Awards 2023 ระบุว่า สืบเนื่องจากการประกาศผล People of the Year จํานวน 10 ท่าน (คัดจาก 100 Finalists) ในงาน The People Awards 2023 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสข้อสงสัยของสังคมบางส่วนที่มีต่อการมอบรางวัลบุคคลแห่งปีให้แก่บุคคลบางท่าน เกิดกระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสม ตลอดจนเกิดประเด็นเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง The People, เครือ Nation Group ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรพันธมิตรทั้งหลายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน ว่ามีส่วนรับผิดชอบอย่างไรต่อกรณีนี้เพื่อคลายข้อสงสัยต่อกรณีดังกล่าวข้าพเจ้า นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ ในฐานะบรรณาธิการอํานวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People และเป็นผู้จัดงาน The People Awards 2023 ขอแถลงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า การมอบรางวัล The People Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูและให้กําลังใจแก่บุคคลที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่สังคมไทย อันเป็นแนวทางที่ The People ยึดถือเป็นเจตนารมณ์ในการทํางานเสมอมา นั่นคือ การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลในทุกภาคส่วนการพิจารณารางวัล The People Awards ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรอิสระจากองค์กรภายนอก 7 ท่าน รวมตัวข้าพเจ้าด้วย เป็น 8 ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณารายชื่อของบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยด้านต่างๆ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปภายใต้ธีม People of Tomorrow เป็นสําคัญ ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเป็นดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการมิได้เกี่ยวข้องกับ Nation Group สื่อในเครือเนชั่น และองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม The People ในฐานะสื่อซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดกิจกรรมมอบรางวัล มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ข้าพเจ้า ในฐานะบรรณาธิการอํานวยการ และผู้ก่อตั้ง The People จึงขอแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการพักงานตนเองเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พร้อมปิดเว็บไซต์ thepeople.co เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 เพื่อน้อมรับต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น โดยทีมงาน The People จะนําบทเรียนนี้ไปปรับแก้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น สมดังที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่านตลอดมา จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขณะที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวงานมอบรางวัล The People Awards 2023 จัดโดย The People สื่อในเครือเนชั่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยมีบุคคลได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง และปรากฏโลโก้ EXIM BANK เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานนั้นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอชี้แจงว่า EXIM BANK สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในปีนี้ The People ได้เสนอมอบรางวัล Corporate of Tomorrow ให้แก่ EXIM BANK และขอเผยแพร่ Logo องค์กรบนเวที เพื่อสนับสนุนการมอบรางวัล The People Awards 2023 ให้แก่บุคคล 10 คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น EXIM BANK มิได้ขัดข้อง ด้วยเห็นว่ารางวัลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต อย่างไรก็ตาม EXIM BANK มิได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล และไม่ทราบล่วงหน้าว่าการตัดสินรางวัลในปีนี้จะให้แก่บุคคลใดบ้างEXIM BANK ขอยืนยันจุดยืนและความมุ่งมั่นจะดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง