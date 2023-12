ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมแชร์แผน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน Sustainability Forum 2024

นางกลอยตา กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ โดยมีพื้นฐานจากการรักษาสมดุลระหว่างคุณค่าและมูลค่า สู่การรักษาสมดุลของความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ตลอดจนการรักษาสมดุลในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี (ESG) มาตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเกือบ 40 ปี โดยให้ความสำคัญกับการนำ ESG มาอยู่ในธุรกิจหรือการทำให้ ESG กลายเป็นธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ ปั๊มสหกรณ์หรือปั๊มชุมชน เมื่อ 33 ปีที่แล้ว จนถึงธุรกิจอากาศยานเชื้อเพลิงยั่งยืนจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว SAF ในปัจจุบันบางจากฯ ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี พ.ศ. 2593 โดยกำหนดแผนงาน BCP316 NET ครอบคลุมการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในกระบวนการผลิต การลงทุนในนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การดูดซับคาร์บอนด้วยธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียว รวมถึงการสร้างระบบนิเวศสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทุกภาคส่วนโดยบางจากฯ ได้วางกลยุทธ์ในการเติบโตใน 5 ปีข้างหน้า ด้วยการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 อาทิ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงาน เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดแห่งอนาคต เช่นการศึกษาพลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) เป็นต้นขณะเดียวกัน บางจากฯ ได้สร้างระบบนิเวศเพื่อไปสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Ecosystem ผ่านธุรกิจต่างๆ อาทิ แพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie บริษัท BSGF ดำเนินธุรกิจ SAF บริษัท BTSG ดำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท BFPL บริหารจัดการขนส่งเชื้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึงการก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 750 รายทั้งประเทศองค์กรและบุคคลและ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ได้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน RECs ผ่าน Marketplace ในเว็บไซต์ของ Carbon Markets Club คิดเป็นปริมาณรวมเกือบ 1.3 ล้านตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ประมาณ 150 ล้านต้น นอกจากนี้ Carbon Markets Club ยังมีเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ให้สมาชิกได้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร สามารถวางแผนจัดการในการปล่อย ลด และชดเชยเพื่อไปสู่การตั้งเป้า Net Zero ในอนาคต