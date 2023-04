เนชั่นเตรียมขายทิ้ง The People หลังมอบรางวัลแกนนำ กลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (6 เม.ย.) จากกรณีที่เว็บไซต์ The People จัดงานประกาศรางวัล 10 บุคคลต้นแบบ The People Awards 2023: People of Tomorrow เมื่อวันที่ 5 เม.ย. โดยพบว่ารางวัล People of Tomorrow เป็นของ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ อรวรรณ ภู่พงษ์ แกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มทะลุวัง ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวอิสระ ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ขึ้นรับรางวัล กลายเป็นที่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางปรากฏว่า บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์กรณี The People มอบรางวัล The People Awards 2023 ระบุว่า ตามที่สังคมได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการประกาศรางวัล The People Awards 2023 ในสาขารางวัล People of Tomorrow นั้น ทางบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ทุกสื่อภายใต้องค์กร เราได้ให้อิสระแก่กองบรรณาธิการทุกสื่อในการทำงานและครีเอตคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ Nation Way ที่เนชั่นกรุ๊ปกำหนดฉะนั้น ในรายละเอียดการทำงานในส่วนงานประกาศผลรางวัล The People Awards 2023 ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัล และการมอบรางวัลดังกล่าว ล้วนเป็นการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ The People ทั้งสิ้น สื่ออื่นในเครือเนชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลและกิจกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกัน เนชั่น กรุ๊ป ได้มีการเจรจากับผู้สนใจมาก่อนหน้านี้เพื่อขายหุ้นในส่วนของ The people ออกไปเนชั่น กรุ๊ป สถาบันสื่อมืออาชีพ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างหนักแน่นในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นสารประโยชน์แก่สังคมไทย และธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้านนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The People ออกแถลงการณ์จากบรรณาธิการอำนวยการ/ผู้ก่อตั้ง The People กรณีการมอบรางวัล The People Awards 2023 ระบุว่า สืบเนื่องจากการประกาศผล People of the Year จํานวน 10 ท่าน (คัดจาก 100 Finalists) ในงาน The People Awards 2023 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสข้อสงสัยของสังคมบางส่วนที่มีต่อการมอบรางวัลบุคคลแห่งปีให้แก่บุคคลบางท่าน เกิดกระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสม ตลอดจนเกิดประเด็นเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง The People, เครือ Nation Group ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรพันธมิตรทั้งหลายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน ว่ามีส่วนรับผิดชอบอย่างไรต่อกรณีนี้เพื่อคลายข้อสงสัยต่อกรณีดังกล่าวข้าพเจ้า นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ ในฐานะบรรณาธิการอํานวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People และเป็นผู้จัดงาน The People Awards 2023 ขอแถลงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า การมอบรางวัล The People Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูและให้กําลังใจแก่บุคคลที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่สังคมไทย อันเป็นแนวทางที่ The People ยึดถือเป็นเจตนารมณ์ในการทํางานเสมอมา นั่นคือ การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลในทุกภาคส่วนการพิจารณารางวัล The People Awards ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรอิสระจากองค์กรภายนอก 7 ท่าน รวมตัวข้าพเจ้าด้วย เป็น 8 ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณารายชื่อของบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยด้านต่างๆ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปภายใต้ธีม People of Tomorrow เป็นสําคัญ ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเป็นดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการมิได้เกี่ยวข้องกับ Nation Group สื่อในเครือเนชั่น และองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม The People ในฐานะสื่อซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดกิจกรรมมอบรางวัล มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ข้าพเจ้า ในฐานะบรรณาธิการอํานวยการ และผู้ก่อตั้ง The People จึงขอแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการพักงานตนเองเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พร้อมปิดเว็บไซต์ thepeople.co เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 เพื่อน้อมรับต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น โดยทีมงาน The People จะนําบทเรียนนี้ไปปรับแก้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น สมดังที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่านตลอดมา จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขณะที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวงานมอบรางวัล The People Awards 2023 จัดโดย The People สื่อในเครือเนชั่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยมีบุคคลได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง และปรากฏโลโก้ EXIM BANK เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานนั้นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอชี้แจงว่า EXIM BANK สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในปีนี้ The People ได้เสนอมอบรางวัล Corporate of Tomorrow ให้แก่ EXIM BANK และขอเผยแพร่ Logo องค์กรบนเวที เพื่อสนับสนุนการมอบรางวัล The People Awards 2023 ให้แก่บุคคล 10 คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น EXIM BANK มิได้ขัดข้อง ด้วยเห็นว่ารางวัลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต อย่างไรก็ตาม EXIM BANK มิได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล และไม่ทราบล่วงหน้าว่าการตัดสินรางวัลในปีนี้จะให้แก่บุคคลใดบ้างEXIM BANK ขอยืนยันจุดยืนและความมุ่งมั่นจะดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองอนึ่ง ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ครั้งที่ 11/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด (Nation News) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC ซื้อธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า The People จากบริษัท ครีเอท อินเทลลีเจ้นซ์ จำกัด มูลค่า 30 ล้านบาท (โดย 10 ล้านบาท เป็นข้อตกลงการให้บริการสื่อโฆษณาของกลุ่ม NBC ภายในเดือนธันวาคม 2565) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรง (Synergy) ของธุรกิจ Online กับบริษัทในเครือ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จากผู้ติดตามเพจของ The People ต่อยอดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทปัจจุบัน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลายสภาพเป็นบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการทีวีดิจิทัลและให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิทัล และสื่อรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ spin off มาจาก NMG และได้จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อออนไลน์ Thai People เพจรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และธุรกิจการให้บริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เพจวิวและรายได้ให้แก่ บริษัท เนชั่นทีวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565 และสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)