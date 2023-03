“แองจี้-ฐิติชา” โชว์จัดเต็ม TOTY Music Awards 2022 ขอบคุณแฟนคลับซัพพอร์ตสุดใจ

ค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES ส่งศิลปินยืนหนึ่ง “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” ร่วมโชว์จัดเต็มในงาน Pepsi Present TOTY Music Awards 2022 (T-POP of The Year Music Awards) งานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่อัดแน่นไปด้วยโชว์สุดพิเศษจากศิลปินจากค่ายต่างๆ ที่พร้อมใจกันยกระดับวงการ T Pop ให้เติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางดนตรี โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มี.ค. 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ศิลปินชื่อดังตบเท้าร่วมเดิน Pink Carpet คับคั่งTOTY Music Awards 2022 เป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัล และสนับสนุนให้กำลังใจศิลปิน และทีมงานที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงมาตลอดทั้งปี โดยปีนี้ค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES ได้ส่งโชว์จัดเต็มจากศิลปินสาว “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” ขึ้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเพลง “I’m In Luv” และ “OverLuv” เพื่อให้กำลังใจศิลปินในวงการเพลงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งเพลง “I’m In Luv” ของ “แองจี้-ฐิติชา” เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Rookie of the Year (Popular) ในครั้งนี้ด้วย งานนี้เจ้าตัวเลยขอแท็คทีมแดนเซอร์คู่ใจโชว์เพลงน่ารักสุดคิวท์ “I’m In Luv” และ “OverLuv” แบบนันสต๊อปกันไปเลย เรียกเสียงฮือฮาลั่นฮอลล์โดยศิลปินสาวคนเก่ง “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” ได้เปิดใจในครั้งนี้ว่า “แองจี้รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ ที่ได้ร่วมโชว์ในงาน TOTY Music Awards 2022 งานประกาศผลรางวัลที่สนับสนุนผลงานของคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้ ดีใจที่เพลง “I’m In Luv” ของแองจี้ได้เข้าชิงรางวัล Best Rookie of the Year ในปีนี้ด้วยค่ะ ตั้งแต่รู้ว่าเพลงนี้มีรายชื่อได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วค่ะ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆ คนที่เชียร์และซัพพอร์ตแองจี้ เป็นกำลังใจที่ดี ทำให้แองจี้อยากพัฒนาผลงานเพลงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ”